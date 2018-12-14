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فيديو - 25 الف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى
2018-12-14 12:31:01
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25 الف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى
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