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جوزيف عطية ينجو من الموت في ستراسبورغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انقذت العناية الإلهية، النجم اللبناني جوزيف عطية، ونجا من الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، حيث يقضي الفنان الشاب أجازة نهاية العام هناك.



نجم ستار أكاديمي قرر قضاء أجازة عيد الميلاد في ستراسبورغ، وكان حريصاً على مشاركة الفانز بصور من رحلته، ومن أبرزها لقطات داخل سوق عيد الميلاد هناك، والذي شهد حادث إطلاق نار، اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين، الأمر الذي أثار قلق فانز جوزيف.


جوزيف حرص على طمأنة محبيه، ونشر صورة له أمام شجرة الكريسماس، مؤكداً نجاته من الحادث، وشكر كل منّ حاول السؤال عنه والاطمئنان عليه، معتذراً عن عدم قدرته على الرد على كل الرسائل التي وصلته.


يُذكر أن جوزيف عطية يستعد لاستقبال العام الجديد بحفل غنائي ضخم يحييه في فندق لاندمارك عمان بالأردن، بمشاركة النجمة اللبنانية كارول سماحة.


من ناحية أخرى، يجهز جوزيف عطية لإطلاق كليب جديد لأغنية من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، وقد تم تصوير الكليب بين ايطاليا واليونان ، بعدسة الفنان والمخرج جاد شويري وبالتعاون مع «انغامي».




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