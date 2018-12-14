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فيديو .. ردة فعل فتاة التقت صلاح بالصدفة في المستشفى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة بريطانية أصيبت بحالة من الذهول والدهشة فور رؤيتها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في أحد مستشفيات الأطفال بالمدينة.



وقام صلاح رفقة نجوم "الريدز"، بزيارة لأحد مستشفيات الأطفال في مدينة "ليفربول" أمس، لمشاركتهم احتفالاتهم بأعياد الميلاد "الكريسماس".



ويظهر "الفيديو" صدمة إحدى الفتيات عند مرور صلاح أمامها خلال جولته في المستشفى، حيث وقفت مذهولة، فيما ابتسم النجم المصري لها ثم أكمل طريقه.




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