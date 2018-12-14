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طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة بالماس.



وتساءل عدد كبير من المتابعين عن سرّ الطائرة وعما إذا كانت فعلاً مزينة بالاحجار الكريمة.


وهو ما سارعت شركة "طيران الإمارات" إلى نفيه من خلال حسابها على "تويتر". فقد أشارت في تغريدة لها إلى أن الطائرة وهي من نوع "بوينغ 777" صممت من قبل فنانة باكستانية.


وكتبت: "إليكم طائرة بوينغ 777.صممت هذه الصورة من قبل الفنانة المبدعة سارة شكيل".


ويشار إلى أن الأخيرة التي عرفت بلقب "فنانة الكريستال" اشتهرت بتعديل الصور باستخدام برنامج "فوتوشوب" لتظهر الكثير من المعالم وكأنها مرصعة بالماس أو أحجار الكريستال.


وعلم أنها التقطت الصورة أثناء توجهها من باكستان إلى ميلانو. وقد علقت على الصورة بعد نشرها بأنها صنعت طائرة من الماس حباً بالسفر والإثارة.


ونشرت صورة الطائرة من زاوية مختلفة عبر حسابها على "إنستغرام" حيث حققت أكثر من 46 ألف إعجاب.


وعلقت عليها: "إذاً تمّ تداول خبر رحلتي مؤخراً. وتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا حقيقية أم لا. لذا وقبل أن أحظى بإجازتي، التقطت صورة أخرى لتعلموا أنها حقيقة".




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