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سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون )



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انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر ناهز ال 75 عاما.



وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير من بعد صلاة الجمعة الى مقبرة العائلة.


إنا لله وإنا اليه لراجعون... 




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