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غزة تستعد لجمعة "المقاومة حق مشروع"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 يستعد المواطنون في قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الثامنة والثلاثين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تحمل شعار "المقاومة حق مشروع"، في وقت تشهد الضفة الغربية حالة غضب.




وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على فعاليات اليوم؛ جمعة "المقاومة حق مشروع"، تأكيدا على "شرعية المقاومة وحالة الاجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها".




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