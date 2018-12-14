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د. حسام عمري:حصلنا على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • * في قسم العلاج المكثف للخدج 5 أسرّة وفي العلاج الخاص 9 أسرّة ويعمل فيهما 5 أطباء و 23 ممرضاً وممرضة معظمهم متخصصون في طب الخدج
  • * في قسم العلاج المكثف للخدج 5 أسرّة وفي العلاج الخاص 9 أسرّة ويعمل فيهما 5 أطباء و 23 ممرضاً وممرضة معظمهم متخصصون في طب الخدج
  • القسم خالٍ من أي تلوّث جرثومي منذ 900 يوم وهذا أمر لا يُستهان به





حصل قسم العلاج المكثف في المستشفى الفرنسي في الناصرة, مؤخراً, على المرتبة الأولى، بامتياز، ليكون واحداً من بين ثلاثة أقسام في مستشفيات بنفس الحجم, حسب مقاييس ومعايير وزارة الصحة, حيث حصل على نفس النتيجة قسم الخدج في كل  من مستشفى الناصرة (الانجليزي) ومستشفى الكرمل في حيفا.وفي حديث مع مدير قسم الخدج الدكتور حسام عمري قال لـ"الصنارة": "قسم الخدج في المستشفى الفرنسي في الناصرة هو واحد من أفضل أقسام الخدج من بين 30 قسماً في البلاد في مستشفيات من حجم المستشفى الفرنسي. وذلك بتصنيف وقرار وزارة الصحة, سوية مع قسم الخدج في مستشفى الناصرة (الانجليزي) وقسم الخدج في مستشفى الكرمل. فمنذ 5 سنوات يخضع القسم الى ما يسمّى الفحص الذي تجريه وزارة الصحة لأقسام الخدج حول جودة العمل فيها ،وفي السنوات الثلاث التي سبقت هذا العام حصل القسم على اعتراف وزارة  الصحة بأنه حقّق التحسين الأفضل من بين أقسام الخدج, أما هذا العام فقد حصلنا على شهادة تفوّق وامتياز من بين المستشفيات التي تُعد صغيرة".


ورداً على سؤال "الـصنارة" حول الجوانب التي فحصتها وزارة الصحة والمقاييس التي  اعتمدتها قال: "الجوانب التي تم فحصها من قبل وزارة الصحة هي: جودة العمل في القسم والبنى التحتية, وذلك بموجب مقاييس عديدة أهمها: القوى العاملة وبضمن ذلك الأطباء والممرضين والممرضات ومستشارات الرضاعة والعاملين في مواضيع الطب المساعد مثل الفيزوثرابيا والعلاج بالتشغيل ، كذلك البنية التحتية والأجهزة الطبية وجودة الخدمة والعلاج, أي كل ما يتعلق بالنظافة والحفاظ على القسم نظيفاً من التلوث بالجراثيم, وكيفية علاج الأطفال الخدج وجودته".


وحول موضوع منع التلوّث بالجراثيم قال الدكتور عمري: "حسب فحص وزارة الصحة, قسم الخدج في المستشفى الفرنسي نظيف وخالٍ من التلوّث بالجراثيم منذ 900 يوم, أي حوالي سنتين ونصف, فخلال هذه الفترة لم تحصل أي عدوى تلوثية للأطفال الخدّج في القسم بسبب أنابيب القسطرة في الأوردة المركزية, وغير المركزية".وردّاً على سؤال حول وضع القسم اليوم قال: "اليوم, قسم الخدّج والمستشفى في تطوّر هائل, وذلك بفضل مساعدة ودعم الإدارة وجهود الطاقم الطبي والتمريضي المختص, مع التشديد أن الممرضات في القسم متخصصات في العناية المركزة للخدّج".



ورداً على سؤال حول حجم القسم قال: "في قسم العلاج المكثف للخدج يوجد 5 أسرّة وفي قسم العلاج الخاص تسعة أسرّة. ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن القسم معترف به من قبل وزارة الصحة  للتخصّص في طب الخدّج. وهو القسم الوحيد المعترف به من وزارة الصحة".


 ويعمل في القسم أنا وطبيبان وثلاثتنا مختصون في طب الخدّج, بالاضافة الى طبيبين مختصين في طب الأطفال, أحدهما سيتخصّص قريباً في قسم الخدّج. كذلك يوجد لدينا في القسم 22,5 ملاك للممرضين والممرضات معظمهم مختصون في طب الخدّج والباقون في طب الأطفال. كذلك فإنّ وجود أطباء مختصون في طب القلب لدى الأطفال وطب الجهاز الهضمي لدى الأطفال يجعل القسم مميّزاً بالاضافة الى التخصصات في الرئتين والأعصاب والمسالك البولية لدى الأطفال".



وحول ما الذي يستفيد منه القسم من المرتبة الأولى والتفوّق والامتياز قال د. عمري: "وزارة الصحة ستقدم لنا جائزة مالية بمبلغ لا بأس به, هذا المبلغ سنستثمره في تطوير القسم, علماَ أن القسم موجود بتطوّر متواصل بمساعدة ودعم ادارة المستشفى وزيادة المكان وتحديث الأجهزة الطبية. وبدون علاقة للمبلغ من وزارة الصحة نسعى دائماً الى الوصول الى المثالية في القسم من حيث الأجهزة الطبية الحديثة والعصرية. كذلك لدينا مشروع لبناء قسم خدّج جديد, وقد تم تحديد الموقع له وبناء البنية التحتية  ولكننا لم ننجزه حتى الآن بسبب شحة الميزانيات . ولا شك فإن المبلغ الذي سنحصل عليه سيساعدنا في تطوير القسم القائم ووفي بناء قسم عصري على مستوى عالمي".


وردّاً على سؤال حول معايير ومقاييس الجودة التي يعمل بموجبها القسم قال: "نعمل بموجب I.S.O وبموجب G.C.I, الأمريكية بمشاركة وزارة الصحة,  ونحن الوحيدون في الناصرة التي حصلنا عليها وهذه شركة تجري قياسات للتطوّر في الأجهزة والخدمة وكل ما يتعلق بجودة العلاج والرعاية".


وحول نيّة وزارة الصحة إلغاء مثل هذه الفحوصات لأقسام المستشفيات المختلفة ومعها, طبعاً, إلغاء تقديم المنح المالية التشجيعية قال: "شاركنا في جلسة لجنة الصحة البرلمانية يوم 11/27 وهناك قالوا إن وزارة الصحة ستجمّد هذه الفحوصات, ولكن بعد أن شكلت لجنة أقسام الخدج ضغطا على وزارة الصحة, يبدو أن الفحوصات على أقسام الخدّج من أجل مواصلة تقييمها ستبقى, ومعها سيبقى الدعم المالي".


وحول الأمور المتعلقة بالأجهزة والتي تجعل القسم مميّزاً قال: "الحاضنات (אנקובטורים) في القسم متطورة جداً ونعمل على أن يحظى جميع الخدج الموجودين في القسم بأحدث الأجهزة. كذلك لدينا أجهزة التنفس الاصطناعي من أحدث الأجهزة الموجودة. ونسعى دائماً لخدمة الأطفال الخدّج وأمهاتهم على حد سواء, حيث تعتبر الامهات جزءاً لا يتجزّأ من القسم ومن الرعاية في القسم. 


وردّاً على سؤال فيما اذا تُجرى أبحاث طبية في القسم قال: "نعم, نجري أبحاثاً مع أطباء الأطفال والطبيب المختص في طب القلب لدى الأطفال".


وردّاً على سؤال فيما اذا يتعالج في القسم فقط الأطفال الخدّج الذين ولدوا في المستشفى الفرنسي قال: " في حالات كثيرة نستقبل أطفالاً خدّجاً من عدة 

مستشفيات في البلاد خاصة من منطقة الشمال, لذلك فإن الخدج الموجودين في القسم ليسوا فقط ممّن وُلدوا في قسم الولادة في الفرنسي".




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