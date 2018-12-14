"لم تستجب الوزارة لأي طلب خاص من أي سلطة محلية يتعلق بمعاشٍ لنائبٍ إضافي فوق المقرر لها وفق المعايير المعمول بها". هذا ما بعثت به الناطقة بلسان وزارة الداخلية يافا شاي, ردًا على استجواب "الصنارة" حول ما إذا كان وزير الداخلية آرييه درعي استجاب أو سيستجيب لطلبات تتعلق بزيادة في عدد النواب المقررة لسلطات محلية في البلاد, عربية ويهودية بعد الإنتخابات البلادية الأخيرة.وأضافت الناطقة في ردها :" لقد تلقينا عدداً من الطلبات والتوجهات وتم التوضيح أن تعيين النواب يتم وفق المعايير المقررة في وزارة الداخلية وحسب قالنون السلطات المحلية ( انتخاب رئيس السلطة والنواب وولايتهم لسنة 1975 البند 15(أ)1. ولم تتم الاستجابة لأي إستثناء لأي سلطة".وكانت"الصنارة" توجهت بإستجدواب الى وزارة الداخلية جاء فيه :" علمنا أن عدداً من رؤساء السلطات المحلية المنتخبين حديثًا توجهوا الى وزارة الداخلية والى وزير الداخلية شخصياً بطلب السماح لهم بتعيين نواب بمعاش شهري فوق المقرر والمسموح به قانونيًا وتعليمات الوزير. رغم أن عدد السكان في سلطتهم المحلية لا يسمح لهم بذلك".وسألت "الصنارة" ما هي حقيقة هذا التوجه وهل هناك توجهات أم لا ؟وكيف ستتصرف الوزارة في هذه الحالة؟ وهل سيستجيب وزير الداخلية لمثل هذه الطلبات أم لا ولأي منها ووفق أية شروط أو معايير سيتم التعامل مع هذه الطلبات"؟