فوائد, الشمندر, العلاجية, والتجميلية,

الشمندر أو البنجر هو أحد النباتات الجذرية المزهرة، ويتوفر منه نوعان؛ الأول لونه أبيض ويُستخدم في صناعة السكر، والآخر يُضاف إلى السلطات والمخللات ويُعرَف بلونه الأحمر الداكن. والشمندر الأحمر له فوائد كثيرة ومباشرة على الصحة. وقد عرفه الرومان القدامى وإستعملوا أوراقه دون جذوره، فيما إستخرج السكر الأبيض منه للمرّة الأولى في القرن السابع عشر. ويحتوي الشمندرعلى كم هائل من العناصر والفيتامينات التي جعلته من أهم وأفيد الأطعمة الغذائية على مستوى العالم.القيمة الغذائية للشمندر:يحتوي جذر الشمندر على حوالي 90% من وزنه من الماء وعلى 5,5% من الألياف، فضلاً عن الأملاح المعدنية المتعددة كالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والنحاس وفيتامين A وفيتامين C والكربوهيدرات والبروتين. وعلى الرغم من إحتوائه على 5% من وزنه مواد سكرية، إلا أنه لا يعد غنياً بالسعرات الحرارية، فكل 100 غ من الشمندر تعادل 27 سعرة حرارية. كما أنه غنيّ بـ "الفولات" التي تتحوّل في الجسم إلى حمض الفوليك. ,وقد كان وما زال يُستخدم لتحسين الصحة العامة للجسم ووقايته من العديد من الأمراض. ويؤكد الأطباء على أن جذوراً ثلاثة متوسطة من الشمندر تمدّ الجسم بنصف إحتياجاته من مادة الفولات الهامّة للمصابين بفقر الدم والنساء في المراحل الأولى من الحمل ومن يتعاطين أقراص منع الحملتجدر الإشارة الى أن القيمة الغذائية للشمندرتقلّ نوعًا ما في حالة سلقه أو طهيه؛ إذ تعمل الحرارة على تكسير مبنى بعض المواد الغذائية المهمة الموجودة به، لذا يُفضل إضافته دون طهي إلى أطباق السلطة، أو تناوله على شكل عصير طازج. وعند إختيار ثماره، يجب إنتقاء جذور الشمندر متوسطة الحجم الناضجة والمتماسكة الملساء ذات اللون الأحمر الداكن، النضرة والخالية من البقع.فوائد الشمندر للجسم:• يُكافح مرض السرطان: فهو يحتوي على مادة البيتالين التي تمنحه لونه المميز، وتُعَد واحدة من أقوى مُضادات الأكسدة، كما أنها تعمل على تدمير الخلايا السرطانية بمختلف أنواعها، وتحمي من تكون تلك الخلايا مرة أخرى.• يحمي من تشوهات الأجنة: هناك أهمية كبيرة لحمض الفوليك بالنسبة للحامل، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، ودوره في بناء الجهاز العصبي للجنين وحمايته من التشوهات والعيوب الخلقية.• يُعالج الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد: فاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد يجعله من أهم علاجات فقر الدم (الأنيميا) ، كما يساعد محتواه من فيتامين c على امتصاص الحديد بشكل أفضل.• يزيد من نشاط الجسم وحيويته: إذ يَعمل الحديد على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، الذي يقوم بدوره بحمل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المُختلفة، مما يعمل على تنشيطها، بالإضافة إلى محتواه من السكريات التي تُعتبر من أهم مصادر الطاقة.• يعزز صحة الكبد: إذ لوحظ أن نبات الشمندر يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يُمكنها تنظيف الكبد من السموم والدهون المتراكمة عليه، كما تعمل على تجديد خلاياه، مما يجعله أكثر صحة وكفاءة.• يُحافظ على سلامة العينين: وذلك بفضل احتوائه على مادتي اللوتين والزيكثانسين المعروفتين بقدرتيهما على حماية العينين والحفاظ على سلامتهما.• يُناسب أنظمة خسارة الوزن: فرغم احتوائه على السكريات والكربوهيدرات، إلا أنه يحتوي على نسبة قليلة جدًّا من الدهون، لذا يُعد من الأطعمة المناسبة لمن يرغب في اتباع حمية غذائية صحية.• يُحسن عملية الهضم: فاحتواؤه على الألياف الغذائية يجعله من الأطعمة التي تُسهل عملية الهضم، وتعمل على تنظيف القولون من الفضلات والسموم، وتُعالج الإمساك.• يخفض ضغط الدم: فقد لوحِظَ أن الانتظام في تناول الشمندر بشكل يومي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على خفض ضغط الدم ويحمي الجسم من الجلطات ، وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم.• يقوي جهاز المناعة ويقي من نزلات البرد ويعالج إحتقان الحلق والجيوب الأنفية.• يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.• يمدّ الجسم بالطاقة ويجنّب نوبات الإرتفاع والإنخفاض المفاجئ لسكر الدم، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري.• يحتوي على عنصرالبيتين الذي يساعد على حماية الخلايا من التلف، كما يقي من أمراض الأوعية الدموية، ويمنع حدوث التهابات المفاصل.• كما يقلل البنجر من فرص الإصابة بالزهايمر وذلك لأنه يزيد من كمية الدم والأكسجين المتدفقة للدماغ مما يعمل على تحسين أداء الذاكرة والجهاز العصبي بشكل عام.فوائد الشمندر للبشرةكما أن الكثير من القيم والفوائد التي يتمتع بها الشمندر جعلته عنصرا أساسيا وملائما لتحضير أكثر الوصفات الطبيعية فعالية وتأثيرا على البشرة والجلد بصفة عامة، ومن أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم لتحضير أشهر المستحضرات التجميلية الكيميائية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، فهو يُجدد خلايا البشرة: ويحتوي على نسبة جيدة من فيتامين c الذي يُحافظ على خلايا البشرة من التأكسد، ويُقاوم علامات التقدم في السن، كما يعمل على تحفيز إنتاج مادة الكولاجين التي تُعيد للبشرة نضارتها. ويعمل، أيضا، على ترطيب البشرة والشعر خاصةً في فصل الشتاء، والإصرار على تناول الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الشمندر، يعمل بشكل فعال على مقاومة ذلك الجفاف والقضاء عليه نهائيًّا.و يعمل فيتامين الموجود في الشمندر على إزالة التصبغات والبقع الداكنة من البشرة وذلك بوضع لبخة("ماسك") سائل من عصير البنجر المركز على البشرة وتركها لمدة 15 دقيقة مرة واحدة كل أسبوع، الأمر الذي يضمن بقاء البشرة نقية صافية وخالية من أي بقع أو تصبغات، كما يعمل فيتامين C في الشمندر على حماية الجهاز التنفسي من الإصابة بالربو وبعض أمراض الجهاز التنفسي.كما أن تناول كوب من عصير الشمندر يوميا يعمل على إزالة الجلد الميت وتنقية البشرة وترطيبها بطريقة طبيعية وخالية من أي آثار جانبية؛ بخلاف ما قد يحدث عند استخدام المستحضرات الكيميائية التي قد تسبب الحساسية والحكة.ولعل من أهم فوائد البنجر التجميلية أنه يؤخر ظهور علامات التقدم في السن أو الشيخوخة مما يجعله ملائما لكبار السن لتعويض ما فقدته البشرة من عناصر هامة وضرورية لنضارتها.ويحتوي الشمندر على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يجعله من أهم العلاجات الطبيعية للشعر المتساقط والتالف.ويعتبر الشمندر علاجا طبيعيا لزيادة الخصوبة والرغبة الجنسية وذلك لأنه يحسن من نوعية الحيوانات المنوية ويقضي على الشعور بالبرود أو الفتور الجنسي.وصفات طبيعية من الشمندر:• لتنظيم إفراز الهرمونات بعد انقطاع الطمث وتنشيط وظائف الكبد وعلاج الإمساك، يُنصح بتناول الشمندر مع الجزر سوياً.• قبل ساعة من مزاولة التمارين الرياضية، يُنصح بتناول كوكتيل عصير الجزر والشمندر، فهو مصدر سريع لإنتاج الطاقة والتغلّب على أعراض الوهن العضلي.• لتجديد الخلايا وعلاج فقر الدم، يُنصح بتناول كوب من عصير الشمندر البارد مع قليل من الليمون الحامض في الصباح قبل الفطور.• لإنقاص الوزن وتنظيف الكبد وخفض الكوليسترول الضار، يُنصح بتناول كوكتيل الشمندر والكرفس( السلري)، من ضمن حمية غذائية.ومع كل هذه الفوائد يجب عدم الإفراط في تناوله، خاصة من قِبَل المُصابين بانخفاض ضغط الدم، لأنه قد يؤدي إلى الانخفاض الشديد في الضغط. وقد لوحظ أن تناوله باستمرار قد يحوِّل لون البول إلى اللون الوردي، إلا أن ذلك يُعد أمرًا طبيعيًّا لا يستدعي القلق.