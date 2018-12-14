من يهتم بمجال الإعلام في البلاد يلاحظ في الآونة الاخيرة ان هناك اهتماما ملحوظا لدى المواطنين العرب بالاعلام العربي الاسرائيلي. وقد بدأنا نلاحظ نسبة استماع اعلى من قبل إذاعة "مكان"، صوت اسرائيل بالعربية سابقا، كما ان هناك ارتفاعا نسبيا أيضا بنسبة المشاهدة لتلفزيون "مكان" (التلفزيون الاسرائيلي الناطق بالعربية). ومن جهة اخرى لا يخفى على أحد الانطباع لدى أغلبية المواطنين العرب عن الاعلام الاسرائيلي العربي انه مجنّد ومسيّس.حول هذا الموضوع وغيره أجرت الصنارة هذا اللقاء مع ياسر عطيلة مدير الاعلام العربي " مكان" في هيئة البث الاسرائيلي.الصنارة: من يراقب وسائل الإعلام الناطقة بالعربية في البلاد يلاحظ ان هناك صعودا في نسبة المشاهدة واستحواذا على نسبة عالية من المستمعين الى الراديو (محطة "مكان"). كيف حصل ذلك؟ياسر عطيلة: اسباب التغيير هي كثيرة ومتعددة، اولاً نبدأ بالتلفزيون حيث نلاحظ ان لائحة البرامج اتسعت من اربع ساعات يوميا الى 18 ساعة، واليوم لائحة البرامج في التلفزيون ثرية وغنية ونحاول قدر الامكان ان نرتقي بالمضمون ليتماشى ويتلائم مع اذواق واحتياجات المشاهد. هذا المشاهد الذي تعطش طويلا لقناة تلفزيونية تقدم له ما يريد وتعكس ذاته من خلال المضامين والتحدث اليه وليس فقط عنه. فعندما تقدم 18 ساعة بث تحتوي على مضامين كالأخبار التي تعطي حيّزاً كبيراً للأحداث المحلية، خلافاً لكثير من الفضائيات الأخرى التي تستند الى موارد مالية هائلة اذا ما قارّنا انفسنا بهم. ولكن العامل الأهم هو تفردنا وتقديمنا لما هو محلي يهم المواطن المحلي ويتحدث عنه. كما أن هناك برامج أخرى تقدمها شركات انتاج تحتوي على مضامين مختلفة لتقديم التنوّع بالاضافة الى اعطاء محفّز لشركات الانتاج المحلية للتنافس فيما بينها من أجل تقديم الأفضل، كما ان تلفزيون "مكان" يقدم المسلسلات التركية وغير التركية حيث وصلت نسبة المشاهدة للمسلسلات التركية اكثر من 7% وهذا معطى هائل.أما بالنسبة للراديو فقد كانت هناك خطوات تطويرية كبيرة في البرامج والمضامين من خلال الشارات الموسيقية التي تقود الى البرنامج ، لا سيما في طريقة الإلقاء حيث اصبحت اكثر شبابية وأدخلنا ايضا برامج موسيقية تقدم كل ما يريده الجمهور وخصوصاً الشريحة الشبابية التي تعتبر المستهلك الأكبر للأغاني والموسيقى. ايضاً ، نحن نعمل على ملائمة المضمون الموسيقي لهذه الشريحة من الشباب. كما أن الراديو يتعاطى مع القضايا المحلية من خلال النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية التي تثير القضايا التي هي موضع جدل داخل مجتمعنا العربي. وأخيراً، لدينا منظومة "الديجيتال" التي تمثل نقلة نوعية هائلة اليوم فلدينا صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي وقناة "يوتيوب". وفرع الديجيتال ينتج افلاما تعتمد على ما قدم في التلفزيون والراديو ليكون حقيقيا اكثر."الصنارة: هناك صورة لدى الجمهور العربي ان التلفزيون الإسرائيلي الناطق بالعربية او حتى صوت إسرائيل بالراديو هو اعلام موجه ومجنّد يخدم المؤسسة الإسرائيلية ومسيطر عليها من قبل المؤسسات الأمنية.الى أي مدى استطاعت الإدارة الجديدة ان تتحرر من هذه الصورة وكيف يمكن لها ان تغير هذه الصورة؟ياسر عطيلة: لدي علم بهذا التصوّر فأنا بدأت مشواري في الإذاعة الإسرائيلية منذ عام 1994 وكانت هناك اراء تقول ان هذا الإعلام الإسرائيلي هو اعلام موجّه وربما لأنه في تلك السنوات كانت الركيزة الاساسية على الاعلام التقليدي، أي الراديو والتلفزيون، حيث لم يكن هناك شبكات تواصل اجتماعي، وربما بسبب واقعنا فنحن نعيش في دولة يحيطها اعداء فأرادت ان توجّه من خلال هذا الاعلام وسائل ومواقف لجيرانها وللمواطنين داخل الدولة. ولكن مع مرور الوقت تغيرت الكثير من المفاهيم ، اولاً: المعلومة اصبحت متاحة ليس فقط من خلال الاعلام التقليدي بل ظهرت شبكات التواصل الاجتماعي وحولت كل فرد الى صحفي ينقل معلومات إما من خلال نشره معلومات او صورا او حتى ڤيديوهات ببث مباشر. ثانياً: التقدم التكنولوجي حوّل العالم الى قرية صغيرة لذلك لا يمكنك اليوم أن تصيغ الأخبار بشكل يخالف الحقيقة واذا لم تقدم انت الحقيقة فهناك آخرون سيقومون بنشرها, فإذا حاولت وسيلة اعلامية ما تحريف الحقيقة فستفقد مصداقيتها على الفور. لذلك اذا أرادت وسيلة اعلام ان تنافس وتجاري الإعلام العالمي يجب ان تتحلى بالمصداقية وتحترم المتلقي وثقافته. ثالثاً: أنا مدير للراديو الإسرائيلي منذ عام 2011 وفي عام 2014 أصبحت مديرا للتلفزيون الإسرائيلي باللغة العربية واليوم أنا مدير لكل الإعلام الإسرائيلي الناطق باللغة العربية، أقول وبصدق لم اتلق بحياتي أي توجيه من قبل أي جهة كانت، ولم اتلقى أي رسالة من احد للتدخل بالمضامين، أي لم يكن أي تدخل من أي جهة في البرامج او المضامين بتاتاً ولكن لا يمكن ،تحت راية اعلام متحرر، اعتماد التطرف والتحريض وأقولها لك بصراحة: نحن لسنا اعلاماً موجهاً وليسنا إعلاما مجنداً . نحن اعلام اسرائيلي يقدم مضامين حسب الرواية الاسرائيلية.الصنارة: الدولة والإعلام العبري يعترفان ويتعاملان مع المواطنين العرب تحت اسم المجتمع الفلسطيني في اسرائيل. وبما ان الجمهور المتلقي هو الفلسطيني في اسرائيل بالدرجة الأولى والاعلام يجب ان يعكس واقع مشاهديه، وروايتهم في هذه الحالة هي الرواية الفلسطينية, لماذا لا يتم تقديم هذه الرواية؟ هل هو عمل مقصود؟ هل هو بأمر من جهات عليا؟ أو ماذا؟ياسر عطيلة: هذا الكلام غير صحيح. ان جمهور الهدف للإعلام العربي في إسرائيل هو جمهور مقسم وليس جمهورا موحداً ،بمعنى أن هناك عدة تيارات سياسية وانتخابية. فهناك شريحة مقربة تعرف نفسها على انها شريحة مواطنين اسرائيليين وفي داخل هذه الشريحة توجد انقسامات وانتماءات ايضا ، بمعنى حسب كيف يعرف كل قسم نفسه, فالمواطنون العرب في اسرائيل يختلفون فيما بينهم حول تعريف انفسهم.الصنارة: ولكن برغم هذه التعريفات المختلفة والانقسامات، كما تقول، تبقى الرواية الفلسطينية هي رواية هذه الشرائح جميعاً رغم اختلافها.ياسر عطيلة: نحن أيضاً نقدم هذه الرواية ولا نقدم رواية إسرائيلية موجهة انما رواية تتماشى مع الواقع. وبالمقابل، انا اتحدى أي شخص او جهة حتى من "حماس" او غيرها لم يحصل على منصة للإبداء رأية من خلال هذا الاعلام فنحن نعطي منصة لكل الآراء حتى الآراء التي نختلف معها ، كما أننا لا نتعامل بسياسة كم الأفواه. ايضاً، عندما نقوم بتشجيع الانتاج المحلي فما معنى ذلك؟ خاصة اننا نتوجه لشركات انتاج عربية وليس يهودية . هذه دلالة على اننا نقول ان هذا الاعلام هو للجميع، أضف الى ذلك ان العاملين يمثلون جميع شرائح وانتماءات المجتمع.الصنارة: راديو "مكان" يتعاطى ويغطي تقريباً كل ما يحدث ونسمع برامج مختلفة. اما في التلفزيون فحتى لو اصبحت التغطية تصل الى 18 ساعة فإننا نرى ان هذا لا يكفي ونرى أن هناك العديد من النواقص. ما الذي يحدث في التلفزيون؟ ولماذا لا نرى ما يعكس واقع المشاهد؟ياسر عطيلة: نعم، ما تقوله صحيح ولكن إثراء التلفزيون بمضامين مهمة غير سهلة فهي تتطلب موارد مادية وبشرية هائلة ولا يخفى على أحد ان ميزانية البرامج للإنتاج الخارجي للإعلام العربي هي فقط 20 مليون شيكل ،اما للإعلام العبري فإن الميزانية تصل الى 220 مليون شيكل وهذا ليس سرا. وفي عام 2020 ،وفقاً للقانون، ستصل ميزانية الإعلام العربي الى 30 مليون شيكل وهذا قياساً لما كان في سلطة البث حيث وصلت الميزانية انذاك الى 14 مليون شيكل. واريد أن اقول لك ان هذه الميزانية هي وفقاً لقانون حيث أن القانون منحنا 20 مليونا وفي عام 2020 ستصل الى 30 مليونا. وعلى هذا نحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم الأفضل. نعم انا اوافق معك ان المشاهد متعطش الى وسيلة اعلام تكون بمثابة مرآة له ويرى نفسه وهمومه من خلالها لذلك اذا لاحظت نشرات الأخبار ،على سبيل المثال ، في كل النشرات تجد أن حوالي 80% من الأخبار هي قضايا وتقارير محلية التي نحاول من خلالها نقل نبض الشارع وليس هناك أي نشرة إخبارية لا تحتوي على بث مباشر من خارج الأستوديو ،أي من منطقة معينة.الصنارة: رغم كل ما ذكرت ولكن عندما تغطي نشرة الأخبار حدثاً ما مثل هدم البيوت, مظاهرات نسائية او غيرها، ينقص المشاهد شخص من قلب الحدث متواجد في الاستوديو كضيف للتحدث عمّا يتم نقله وبثه فلماذا هذا لا يحدث؟ياسر عطيلة:لا يمكن نقل هذا في نشرة اخبار مدتها 30 دقيقة او 45 دقيقة ولكن ، بالمقابل ، وسعنا نشرة الأخبار الى ساعة حتى نعطي مساحة أوسع من أجل استضافة أشخاص يتحدثون عن التقارير التي ستعرض بخصوص قضية ما. اليوم نعمل على دمج واشراك ضيوف في الأستوديو. كان من المفروض ان يكون استوديو في حيفا ولكن بسبب شح الميزانية تم تأجيل هذا الموضوع ولكن اقمنا بالمقابل نقطة بث التي من خلالها يمكن لنا ان نستضيف ضيوفاً هناك ولكن لا يمكننا ان نصور برامج كاملة من هناك ونحن نعمل على اقامة نقطة بث مشابهة في بئر السبع لنصل الى المواطنين جميعاً في الشمال او في الجنوب. اما بالنسبة للبرامج التلفزيونية الحوارية مثل برنامج "نقطة جدل" الذي يبث كل يوم أحد، هناك ضيوف من اقطاب مختلفة ودائماً هناك الرأي والرأي الآخر حول قضية جدلية معينة سياسية او اجتماعية او غيره.الصنارة: ألا توافق بأن البرامج الحوارية هي الأهم والتي يجب ان تكون متعددة او اكثر من مرة بالأسبوع وأن تعرض في وقت القمة أي عندما تكون نسبة المشاهدة عالية؟ياسر عطيلة: هذا الكلام صحيح ونحن نعرف هذه الحقيقة فكلما كانت مساحة البث اكبر وكلما كان عدد الضيوف أكثر تكون الأراء متعددة اكثر ،هذا بالطبع يؤثر على نسبة المشاهدة للأفضل وهذا ما نعمل على ان نصل اليه ويتم التخطيط له بالفعل وما وصلنا اليه هو فقط بمدة زمنية قصيرة وقياسية ،أي حوالي السنة والنصف وسنكمل المشوار وسنعمل على تطبيق كل ما هو مخطط له. ايضاً لدينا قسم الديجيتال الذي يعمل بشكل كبير فقد أنتجنا حتى اليوم حوالي 85 فيلماً تتحدث عن قضايا محلية تخص المواطن العربي في البلاد وتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف انواعها وهذا يعتبر ايضاً محاولة لنقل نبض الشارع وهموم المواطن المحلي. بالطبع كل هذا بجهود العديد من العاملين في الراديو والتلفزيون والديجيتال وهم مشكورون على جهدهم وعلى ما يقومون به.الصنارة: نلاحظ ان هناك الكثيرين من الناطقين بالعربية العاملين في الإعلام العربي الإسرائيلي وهناك من يقول ان هؤلاء قدموا من مؤسسات امنية مختلفة ولهم دور كبير في الاعلام هناك فمتى سيتم تبديل هؤلاء الأشخاص بعاملين عرب او ناطقين بالعربية من خارج المؤسسة الأمنية؟ياسر عطيلة: انا لا اوافق على ما تطرحه نهائياً لأن العاملين اليوم هم من العرب اما الناطقين بالعربية فليس فيهم أحداً قادم من المؤسسة الأمنية بل تعلموا اللغة العربية ولديهم معرفة ممتازة باللغة(وأنا لا اتحدث عن قبل 30 سنة) . هذا برأيي نوع من التعايش وبناء جسور وانا لست ضد ان يعمل اليهود والعرب مع بعض وفي نفس المؤسسة وهذا أحد أهداف الإعلام العربي وهو خلق جسور من السلام والمحبة وانا أؤكد على ان الاعلام العربي في البلاد يشكل نسيجا اجتماعيا يعكس النسيج الاجتماعي في الدولة ولا يعقل ان تلغي وجود يهودي في الاعلام العربي للمجرد أنه يهودي ومن هذا المنطلق نحن الذين نعمل بشكل صحيح. هذا السؤال يجب ان يوجه للإعلام العبري حول عدد العرب العاملين فيه.