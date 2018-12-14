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لحظة وقوع انفجار في محطة وقود بعرعرة النقب
2018-12-14 09:57:45
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لحظة وقوع انفجار في محطة وقود بعرعرة النقب
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