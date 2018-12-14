تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خمنوا كم يبلغ طول ووزن هيفا وهبي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في سابقة، كشفت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن طولها ووزنها لمتابعة طرحت عليها هذا السؤال على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وردت هيفا بكل عفوية كما عودتنا وقالت : " يبلغ طولي 170 سم اما وزني فهو 58 كلغ. "



وبعد اجابة هيفا وهبي التي اعتبرها البعض جريئة نسبة ان المرأة في الاجمال لا تحب ان تكشف عن هذه التفاصيل، راح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ان هيفا تمتلك معايير الجمال العالمية التي تنافس عارضة فيكتوريا سيكرت الاشهر. 


هيفا تمارس الرياضة بانتظام وتتبع نظاماً غذائياً يتناسب مع طريقة عيشها من اجل المحافظة على رشاقتها وقوامها المثالي.




كلمات متعلقة

خمنوا, كم, يبلغ, طول, ووزن, هيفا, وهبي!,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرمسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالحريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران الرينة شباب الملعب البلدي قرية بناء من جديد منشور مجلس محلياحتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر طائرة كندية تورينتو بن غوريون قبرص هبوط ضربة برق اصابةاتهام شاب محمد فايز سعدي تمويل داعش تحويل مبلغ شقيقه مصطفى الناصرة داعش سوريامحل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com