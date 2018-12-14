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انتخاب أول سيدة لرئاسة البرلمان البحريني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتخب أعضاء مجلس النواب البحريني الجديد، الأربعاء، فوزية زينل رئيسة للمجلس، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.



وقال الأمين العام لمجلس النواب البحريني، راشد بونجمة، في تصريح عقب جلسة الانتخاب، إن زينل فازت برئاسة المجلس بعد حصولها على 25 صوتا من أصل 40 هم أعضاء المجلس، فضلا عن انتخاب عبد النبي سلمان نائبا أولا لها، وحصول علي زايد على منصب النائب الثاني بالتزكية.


وعقب انتخابها، ألقت رئيسة البرلمان الجديد كلمة عبرت فيها عن شكرها للعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على نجاح العملية الانتخابية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية. وافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، في ظل المشروع الإصلاحي.


 وأعربت على أملها في أن يعمل النواب معا ضمن فريق واحد لخدمة البحرين والبحرينيين بالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى.




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