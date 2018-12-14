تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الدبور النصراوي مؤنس يقود رد بول سلتسبورغ لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي وينافس على لقب اللاعب الأكثر تألقا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




بعد تألقه وتسجيله 6 اهداف تم اختيار اللاعب  النجم العربي النصراوي مؤنس دبور مهاجم ريد بول زلتسبوغ لينافس على لقب اكثر لاعب متألق في دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان فريق رد بول زلتسبورغ نجح ليلة امس بالتأهل  لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد تغلبه على ستلتيك الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف .

وأسدل الستار على مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بتأهل 24 فريقا لتكمل عقد دور الـ 32 لمسابقة "يوروبا ليغ"، مع 8 أندية التحقت به من دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ 32 لمسابقة "يوروبا ليغ"، وفقا للمجموعات وترتيبها:

المجموعة الأولى:

باير ليفركوزن (ألمانيا)

زيوريخ (سويسرا)

المجموعة الثانية:

ريد بول سالزبورغ (النمسا)

سيلتيك (إسكتلندا)

المجموعة الثالثة:

زينيت بطرسبورغ (روسيا)

سلافيا براغ (التشيك)

المجموعة الرابعة:


دينامو زغرب (كرواتيا)


فنربختشة (تركيا)


المجموعة الخامسة:


آرسنال (إنجلترا)


سبورتينغ لشبونة (البرتغال)


المجموعة السادسة:


ريال بيتيس (إسبانيا)


أولمبياكوس (اليونان)


المجموعة السابعة:


فياريال (إسبانيا)


رابيد فيينا (النمسا)


المجموعة الثامنة:


آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)


لاتسيو (إيطاليا)


المجموعة التاسعة:



جينك (بلجيكا)


مالمو (السويد)


المجموعة العاشرة:


إشبيلية (إسبانيا)


كراسنودار (روسيا)


المجموعة الحادية عشرة:


دينامو كييف (أوكرانيا)


رين (فرنسا)


المجموعة الثانية عشرة:



تشيلسي الإنجليزي (إنجلترا)




باتي بوريسوف (بيلاروس).


وانضم 24 فريقا إلى 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها ضمن دوري أبطال اوروبا "التشامبيونز ليغ"، ليكتمل بذلك عقد إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".


وفيما يلي قائمة الأندية الثمانية القادمة من دوري الأبطال:

كلوب بروج (بلجيكا)

اإتر ميلان (إيطاليا)

نابولي (إيطاليا)

غلطة سراي (تركيا)

بنفيكا (البرتغال)

شختيور دونيتسك (أوكرانيا)

فيكتوريا بلزن (التشيك)

فالنسيا (إسبانيا).




كلمات متعلقة

الدبور, النصراوي, مؤنس, يقود, رد, بول, سلتسبورغ, لدور, الـ, 32, من, الدوري, الأوروبي, وينافس, على, لقب, اللاعب, الأكثر, تألقا,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدرصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق مصرع فتاة عربية مدينة حيفا سقطت الطابق الخامس اصابة شرطة اسعاف شارع بن شيمن الشقيقتين عبير وفاء ماهر الماجد القدس اختفاءاضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح مواطنون عالقون ايلات الجنوب فيضانات سيول الشمال المثلث أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت الناصرة اضراب شبه تام المحلات فتحت ابوابها شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة انفجار سيارة رشيون لتسيون اصابات شرطة تحقق خلفية جنائية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com