عقد في فندق جولدن كراون والحديقة الصناعية في الناصرة يوم الثلاثاء مؤتمر الهايتك الأول بمشاركة مبادرين في مجال الهايتك من المجتمع العربي ومستثمرين إسرائيليين وأمريكيين، بمبادرة مشتركة لوزارة المساواة الاجتماعية وحضور الوزيرة جيلا جامليئيل والسفارة الأمريكية وحضور الفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان.وردً على سؤال "الصنارة" حول ما جاء في كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع وتمسكه بحل الدولتين وما هو موقف الإدارة الأمريكية من ذلك , قال السفي الأمريكي دافيد فريدمان:" نحن بصدد العمل على خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تقريباً منذ سنتين حتى الآن ونحن في مداولات عديدة ونحن متلهفون للاستمرار والعمل على الموضوع . كانت لنا محادثات في الماضي مع محمود عباس ونحن على عجلة لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين ونحن على علم بمطالبهم. لا أريد الآن الحديث عن طلباتهم المحددة ولكننا على علم تام باهتماماتهم ونريد العمل معاً. الأمور ستتقدم فقط إذا جلسنا معاً وتحاورنا وتبادلنا الأفكار. الحل ليس فقط سياسياً إذ علينا ان نعمل معاً والتعايش في عالم البيزنس وعلينا خلق فرص وعلينا تحسين جودة حياتهم وعلينا إعطاء الفلسطينيين والعرب في إسرائيل طريقاً أفضل لمستقبل أفضل وأنا أؤكد لكم ان الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الأمر وتعمل جاهدة على الموضوع".

الصنارة : يأتي مؤتمركم اليوم لدعم القدرات التقنية لدى المواطنين العرب وهذا في وقت يشكو فيه المواطنون العرب من تداعيات قانون القومية . كيف تنظر إدارتكم للمواطنين العرب وهل هناك توجه لدعمهم في نضالهم ضد هذا القانون؟السفيرفريدمان:"نحن مدركون للموضوع ولا أود الخوض في موضوع السياسة الداخلية في إسرائيل لكنني استطيع ان أقول لكم إننا نتطلع نحو وضع يكون فيه بهذه البلاد معاملة مماثلة تماماً بين السكان العرب وباقي السكان في إسرائيل من حيث الحقوق الاقتصادية والحقوق الكاملة. لقد أكدت لي الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة لنفس الأمر والولايات المتحدة ستعمل جاهدة لتسهيل تقدم وتطور المجتمع العربي بحيث يرى نفسه شريكاً في الاقتصاد الإسرائيلي ومع الشعب الإسرائيلي".يشار الى أن هذا المؤتمر يأتي لتشجيع ريادة الأعمال التقنية العالية في المجتمع العربي في إسرائيل، وتخلل المؤتمر جلسات عمل تعطي للمطورين عرض مبادراتهم للمستثمرين.وقال السفير الأمريكي ان :" الفكرة جاءت مطلع العام خلال زيارتي للحديقة الصناعية بالناصرة، باعتقادي أنه يمكن تطوير المجتمع العربي في هذا المجال ومجالات أخرى، حيث سنفحص الامكانيات المتوفرة لتنفيذ ذلك". اما الوزيرة جيلا جملئيل فأكدت على أهمية مثل هذه البرامج ، حيث قالت خلال كلمتها انها تفتخر بالمبادرين العرب في مجال الهايتك وانها تدعم جميع المشاريع في البلاد دون تفرقة بين المجتمع العربي او اليهودي.منال حداد المسؤولة عن البرامج في قسم الدبلوماسية العامة في السفارة الامريكية ومديرة برنامج "ميبي" قالت ان السفارة تدعم سنويا مشاريع متعددة لتعزيز الاقتصاد والقيادة في المجتمع العربي من ضمنها تدريبات مكثفة للمبادرين والمبادرات العرب من خلال برنامج المنح mepi الشراكة الأمريكية الشرق اوسطية الذي يتضم حوالي عشرة مشاريع سنويا بقيمة 150-200 الف دولار للمشروع بالتعاون مع جمعيات محلية مختلفة منها تسوفن ، ومركز سما للأقمار الصناعية ومؤسسات محليه وغيرها. وقامت السفارة مؤخرا بإرسال 10 مبادرين عرب لجوله مهنية في الولايات المتحدة للتعلم وللتشبيك مع شركات ومؤسسات أمريكية لبناء تعاون أو فحص إمكانيات استثمار بالترتيب مع وزارة المساواة المجتمعية. كما يجدر بالذكر ان السفارة تقدّم أيضا منحة لمدة سنتين لتعزيز اللغة الانجليزية لحوالي 1500 طالب ثانوي عربي من جميع ارجاء البلاد لتحضيرهم للتعليم العالي، وايضاً عدة منح سنوية كاملة لتعليم اللقب الثاني وما بعد الدكتوراه بالولايات لمتحدة ، وترسل سنويا 20 طالبًا عربيًا سنويًا للتعلم في مدارس امريكية. وشجعت المهتمين بفحص موقع السفارة للتعرف عن جميع هذه البرامج وغيرها.