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فيديو - مستوطنون يعتدون على سائق حافلة مقدسي في موديعين



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فيديو - مستوطنون يعتدون على سائق حافلة مقدسي في موديعين




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