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بعد 3 سنوات من اصابته بحادث طرق- بيت جن تفجع بوفاة ليث احمد زويهد خطيب 20 عاما متأثرا بجراحه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




بعد مرور 3 سنوات على تواجده في المستشفى، توفي فجر هذا اليوم الشاب المرحوم ليث احمد زويهد خطيب  من قرية بيت جن عن عمر ناهز العشرين ربيعاً، اثر تعرضه لحادث طرق مروع في شهر كانون الاول من العام 2015 . 


سيشيع جثمان الفقيد الى مثواه الاخير في تمام الساعة الثانية عشرة ..




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