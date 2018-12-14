هل, ستغني, إليسا, شارة, مسلسل, نادين, نسيب, نجيم, لرمضان, ؟,

تقوم الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ ببطولة مسلسل " ​خمسة ونص​ " إلى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

وفي تغريدة كتبها أحد الأشخاص عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وتوجه بها إلى الفنانة اللبنانية ​إليسا​ مشيراً فيها إلى أنه ستغني شارة المسلسل قائلاً:" تتر مسلسل نادين نجيم الجديد خمسه ونص عن مرض السرطان من أداء ملكة الامل والاحساس إليسا".ردت هي نافيةً الموضوع بالقول:"ليس صحيحاً".ومن ناحية أخرى كانت كشفت إليسا عن تحضيرها مفاجأتين ستعلن عنهما قبل نهاية العام الحالي.