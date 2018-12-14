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هل ستغني إليسا شارة مسلسل نادين نسيب نجيم لرمضان ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تقوم الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ ببطولة مسلسل " ​خمسة ونص​ " إلى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.



وفي تغريدة كتبها أحد الأشخاص عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وتوجه بها إلى الفنانة اللبنانية ​إليسا​ مشيراً فيها إلى أنه ستغني شارة المسلسل قائلاً:" تتر مسلسل نادين نجيم الجديد خمسه ونص عن مرض السرطان من أداء ملكة الامل والاحساس إليسا".


ردت هي نافيةً الموضوع بالقول:"ليس صحيحاً".


ومن ناحية أخرى كانت كشفت إليسا عن تحضيرها مفاجأتين ستعلن عنهما قبل نهاية العام الحالي.




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