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تمديد اعتقال احد المشتبهين بالضلوع بجريمة قتل يارا ايوب



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مددت محكمة الصلح في الناصرة بخمسة أيام أخرى فترة اعتقال أحد المشتبه بضلوعهم في جريمة قتل الشابة يارا أيوب من قرية الجش. 

ويبلغ هذا الشخص الرابعة والخمسين من العمر. 




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