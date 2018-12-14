جاء في بيان صادر عن رابطة أئمة المساجد في الناصرة "نرفض تعليم أبنائنا يوم الجمعة في مدارس الناصرة"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد؛أيها الأهل الكرام في مدينة الناصرةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيبدو ان هنالك جهات تسعى إلى حرمان أبنائنا الطلاب والطالبات في مدارس الناصرة من حقوقهم الدينية، التي كفلتها كل الشرائع السماوية. ومن هذه الحقوق حق الطالب المسلم في هذه المدينة بأن تكون عطلته الأسبوعية يوم الجمعة، ذلك اليوم الذي فضله الله تعالى على سائر الأيام. يقول الحق تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوْا إلى ذكر الله "، أي إلى صلاة الجمعة، التي تعتبر يوم عيد للمسلمين. وقال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...". وقد استقر الأمر في كل المجتمعات المسلمة، منذ قرون، أن يوم الجمعة هو يوم عطلة أسبوعية.وكان آخر ما بلغنا أن إدارة مدرسة القلعة الابتدائية، ومعها لجنة الآباء، عممت استفتاءً بين الأهالي بخصوص إلغاء عطلة يوم الجمعة، وفرض التعليم على الطلاب في هذا اليوم، وجعل العطلة الأسبوعية يوم السبت، إضافة إلى يوم الأحد! وقد ذكر المطالبون بهذا الأمر المستنكر أسبابا ودوافع لا ترقى حتى إلى مستوى المناقشة، وتدل على أنانية ضيقة، دون الالتفات إلى مصلحة العموم وحقوق الناس.وكان قد سبق هذا التحرك المشبوه، تحرك مماثل فُرضَ في التعليم يوم الجمعة على الطلاب في مدرسة الحكمة، وفي مدارس أخرى في المدينة.إننا في رابطة أئمة ودعاة الناصرة نرفض هذا التوجه بكل قوة، ونؤكد أن مجرد التفكير في فرض التعليم على الطلاب المسلمين يوم الجمعة اعتداءٌ على حق ديني أصيل من حقوقهم، ناهيك عن أنه اعتداء على حق المعلم المسلم، الذي من حقه أيضا أن تكون عطلته الأسبوعية في اليوم الذي يعتبره مقدسا، يؤدي فيه (المعلم والطالب) صلاة الجمعة، وهي فريضة على كل مسلم بالغ عاقل، لا يجوز له التفريط فيها، وليس من حق أحد، أيًا كان، أن يحرمه منها.وبناء على ذلك نؤكد ما يلي:أولا: نستنكر بكل قوة تحويل يوم الجمعة كيوم تعليم لطلابنا في المدارس الحكومية؛ الابتدائية والإعدادية والثانوية.ثانيا: نطالب بإلغاء هذه القرارات المشبوهة، وإعادة يوم الجمعة كيوم عطلة رسمية في جميع مدارس الناصرة دون استثناء.ثالثا: ندعو أئمة المساجد في الناصرة إلى تناول هذا الموضوع الخطير في خطبة الجمعة، والتأكيد على مكانة يوم الجمعة وقدسيته في حياة المسلمين.رابعا: ندعو اتحاد لجان الآباء في المدينة إلى التحرك، ووضع يده في أيدينا، لمواجهة هذه الحملة التي تستهدف رموزنا ومقدساتنا.خامسا: ندعو الأهالي جميعا إلى رفض هذا التوجه، ورص صفوفهم في مواجهة هذه القرارات وغيرها من قرارات تستهدف أبناءهم وبناتهم في المدارس.سادسا: ندعو بلدية الناصرة إلى قول كلمتها، والعمل على إلغاء التعليم يوم الجمعة في المدارس الحكومية كافة، وإصدار بيان بهذا الخصوص.وأخيرا: نؤكد أننا سوف نتخذ خطوات تصعيدية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إذا لم تلغَ هذه القرارات في جميع المدارس (الثانوية والإعدادية والابتدائية). وسوف نُعلن عن الخطوات القادمة في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى.والله الموفق وهو يهدي السبيل.إخوانكم في رابطة أئمة ودعاة الناصرةالخميس 6 ربيع الآخر 1440 هـ/ وفق 13122018