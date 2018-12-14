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الطقس - جو صاف بوجه عام وارتفاع على درجات الحرارة



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يكون الجو اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً إلى بارد في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ومعتدلا خلال النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الجو يكون يوم السبت ، صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ومعتدلا خلال النهار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .


أما الأحد، فيكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ومعتدلا خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج




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