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متطرفون يهود يعتدون على الأهالي في قرية عكبرة في الجليل



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 أغلق مستوطنون المفرق المؤدي إلى مدخل قرية عكبرة، في الجليل الأعلى قرب صفد، مساء الخميس، واعتدوا على أهالي القرية ومنعوهم من الدخول والخروج منها، وسط اعتداءات عنصرية أسفرت عن أضرار مادية.



وقال شهود إن "متطرفين يهود من مدينة صفد أغلقوا المفرق المؤدي إلى مدخل القرية العربية، وأضرموا النار في الإطارات المطاطية واستخدموا زجاجات المولوتوف لتخريب المكان".


وأضاف الشهود أن المتطرفين هتفوا بشعارات عنصرية ضد العرب، وهاجموا مركبات مواطني عكبرة المتجهة نحو القرية، بالعصي والحجارة والهراوات، ما أسفر عن أضرار بعدد كبير من المركبات.




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