تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس الشيوخ الأمريكي يحمل ولي العهد السعودي المسؤولية عن مقتل الصحفي خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون، يفرض أول عقوبات على السعودية.



أيد المجلس مشروع قانون، يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".


تصويت تاريخي لأول مرة

وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتورا، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.


وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من أية مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.


ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونغرس.


وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.  ولي العهد السعودي ومقتل خاشقجي

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا ، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.


وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، بالمشروع، بحسب وكالة "رويترز".


وأيضا طالب كوركر في مشروع القانون، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي.


ولكن لا يزال يتعين على مشروع القانون بشأن مقتل خاشقجي، أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب، وتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليصبح نافذا.


وعلى الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب، في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، فإن مشروع القرار المشترك أيده ما لا يقل عن عشرة من رفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ: هم كوركر ومشاركوه التسعة الأصليون في رعاية المشروع، ومنهم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.




كلمات متعلقة

مجلس, الشيوخ, الأمريكي, يحمل, ولي, العهد, السعودي, المسؤولية, عن, مقتل, الصحفي, خاشقجي,

تابعونــا

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" 2018-12-15 | 17:30:51

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص بعد ساعات قليلة من بدء مظاهرة...

المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي 2018-12-15 | 14:56:42

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي: ان استراليا حاولت...

عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي 2018-12-15 | 11:55:01

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشاتليتكو مدريدبرشلونةدوري أبطال أوروبامشاهدة اتليتكو مدريد مباشر مشاهدة برشلونة مبامصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيمسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية الجلمة اغلاق حتى اسعار اخر جنين عمليات طعن تنفيذ محاولات جنود راهبات الفرسنسيسكان مدرسة الثانوية الناصرة تحتفل بتخريج الفوج 68 من طلابها حريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار يارا شمعور رئيسة تحرير مجلة ليلك تلتقي سميرة سعيد المغرب مهرجان الموسيقى شرطة ام الفحم حملة خاصة مكافحة السلاح ظاهرة العنف غير المرخص تفتيش سيارات ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com