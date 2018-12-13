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افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة



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افتتح في مجمع big fashion الناصرة الفرع الجديد لشبكة noizz المعروفة لملابس الاطفال وسط مشاركة واسعة واقبال كبير على الشبكة المعروفة والتي تفتتح الفرع ال12 لها في لواء الشمال .


شارك في الافتتاح مدير عام الشبكة ومديرة التسويق والمسؤولين الذين أكدوا انهم مسمترون في تقديم احدث الملابس للاولاد حيث تلقى الشبكة اقبالاً واسعاً .

كما وشارك بالافتتاح العديد من الشخصيات الاجتماعية ومن الوسط الفني , كما وشارك فريق الهوكي النصراوي تايجر بقيادة المدرب رامز لحام .




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