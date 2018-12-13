افتتاح, فرع, جديد, لشبكة, noizz, لملابس, الاطفال, في, مجمع, big, الناصرة,

افتتح في مجمع big fashion الناصرة الفرع الجديد لشبكة noizz المعروفة لملابس الاطفال وسط مشاركة واسعة واقبال كبير على الشبكة المعروفة والتي تفتتح الفرع ال12 لها في لواء الشمال .

شارك في الافتتاح مدير عام الشبكة ومديرة التسويق والمسؤولين الذين أكدوا انهم مسمترون في تقديم احدث الملابس للاولاد حيث تلقى الشبكة اقبالاً واسعاً .كما وشارك بالافتتاح العديد من الشخصيات الاجتماعية ومن الوسط الفني , كما وشارك فريق الهوكي النصراوي تايجر بقيادة المدرب رامز لحام .