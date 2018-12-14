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ميلان يودع الدوري الأوروبي بهزيمة مذلة أمام أولمبياكوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق أولمبياكوس فوزًا مثيرًا على نظيره ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مرحلة المجموعات بمنافسات الدوري الأوروبي.


وجاءت أهداف أولمبياكوس عن طريق كل من بابي أبو سيسي (الدقيقة 60)، وكريستيان زاباتا بالخطأ في مرماه (الدقيقة 70)، وكونستانتينوس فورتونيس (الدقيقة 81)، بينما أحرز زاباتا أيضًا هدف الروسونيري الوحيد بالدقيقة 71.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولمبياكوس إلى 10 نقاط بالمركز الثاني، ليتأهل للدور المقبل برفقة ريال بيتيس الإسباني من المجموعة السادسة، بينما ودع ميلان البطولة.




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