الناصرة:, انطلاق, اعمال, مؤتمر, مكانة, الجماهير, العربية, والعلاقات, العربية-, اليهودية, في, ظل, تشريع, قانون, القومية,

انطلقت مساء الخميس اعمال مؤتمر "مكانة الجماهير العربية والعلاقات العربية-اليهودية في ظل تشريع قانون القومية" في فندق رمادا الناصرة بمشاركة كوكبة من السياسيين والباحثين والناشطين، من أجل مناقشة اسقاطات قانون القومية اليهودية على المكانة السياسية والحقوقية للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد وعلى العلاقات العربية-اليهودية. كما وسيتم بالمؤتمر عرض نتائج استطلاع هو الاول من نوعه بين الجماهير العربية حول نظرة المواطنين العرب لهذا القانون وكيف يؤثر على مكانتهم، بأشراف الباحث محمد خلايلة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام ثمرة للتعاون بين الجمعية المسيحية العالمية في إسرائيل، واللوبي البرلماني اليهودي-العربي للعيش المشترك، والائتلاف لمناهضة العنصرية، ومركز دراسات - المركز العربي للحقوق والسياسات.افتتح المؤتمر اعماله عصر اليوم بمشاركة كل من رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد بركة، والنائب د. يوسف جبارين، والنائب ياعيل غرمان والمحامي نضال عثمان. وبعد عرض نتائج الاستطلاع تعقد ندوة بمشاركة كل من البروفيسور ميخائيل كريني ود. ايمن اغبارية ود. ايلان سابان والمحامية نوعا ليفي. كما تُعقد صباح الجمعة طاولة مستديرة ونقاش جماهيري مفتوح حول القضايا التي يتناولها المؤتمر.حسام الياس، مدير الجمعية المسيحية العالمية في إسرائيل قال انّ "المؤتمر يهدف بالأساس إلى فحص اسقاطات قانون القوميّة على العلاقات اليهودية العربية وايضًا على امكانيّة تعزيز الحياة المشتركة"، مضيفًا "أنّ القانون يلغي مبدأ المساواة، والذي يشكل مركبًا مهمًا نحو بناء مجتمع مشترك في إسرائيل، كما ويوسع الشرخ القومي بين سكان البلاد".قانون القومية من أخطر القوانين!وبدوره، قال النائب د. جبارين، رئيس اللوبي البرلماني للعيش المشترك ورئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة: "قانون القومية هو من أخطر القوانين الّتي تم تشريعها في السنوات الأخيرة كتتويج للتشريعات العنصرية الّتي تبادر اليها حكومة اليمين المتطرف. بالإضافة الى أبعاده القانونية والحقوقية الخطيرة، فالقانون يغذّي مشاعر الكراهية ويعزز من الممارسات العنصرية تجاه المواطنين العرب". وأضاف جبارين: "منذ تشريع القانون رأينا ازديادًا في حالات العنصرية، والاعتداءات على المواطنين العرب، وحملات عنصرية مبنية على كراهية العرب والتحريض ضدهم. هذا المؤتمر الهام يناقش خطورة قانون القومية، وسبُل متابعة مناهضته".وقالت مديرة الائتلاف لمناهضة العنصرية، المحامية هديل عزام-جلاجل: "أهمية المؤتمر تكمن ليس فقط بالموضوع المطروح، إنما أيضًا بالمشاركين، فهذه المرة الأولى التي يجتمع بها يهود وعرب على طاولة واحدة محاولين تقديم توصيات تتعلق بإسقاطات هذا القانون على المجتمع عامة، وعلى العربي في البلاد على وجه الخصوص".