مفتش, المعارف, ومديري, المدارس, يباركون, لرئيس, مجلس, كفر, مندا, مؤنس, عبد, الحليم,

زار مفتش المدارس في كفر مندا الدكتور هاني كريدين بيت رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم برفقة جميع مديري المدارس في القرية، حيث قدم الوفد التهاني للرئيس بمناسبة انتخابه وتمنى له التقدم والنجاح في خدمة أهالي القرية وخاصة في مجال التربية والتعليم.

رئيس المجلس المحلي شكر الدكتور هاني كريدين ومديري المدارس على هذه اللفتة الكريمة، وأثنى على عملهم في تطوير جهاز التربية والتعليم، واكد ان إدارة المجلس وقسم المعارف سيقدمون كل الدعم والمساندة لمديري المدارس والهيئات التدريسية لما فيه مصلحة القرية ورفع مستوى التحصيل العلمي لدى طلابنا الأعزاء.