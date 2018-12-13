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الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الجيش الاسرائيلي عن اختفاء سلاح احد الجنود القتلى في عملية عوفرا شرق رام الله يوم الخميس.


وبحسب التقديرات الاسرائيلية فان منفذ العملية يمكن ان يكون قد وضع يده على السلاح بعد العملية التي قتل خلالها جنديان وأصيب آخرين بجراح أحدهما بصورة بالغة الخطورة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الجيش الاسرائيلي سينفذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة، يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه البحث عن منفذي عملية عوفرا.

وأوعز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش بتشديد الحصار على مدينة البيرة، اضافة الى نشر المزيد من الجيش والحواجز في محافظات الضفة الغربية.وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ان منفذ عملية عوفرا :"نزل من مركبته واطلق النار وثم عاد وركبها وفر من المكان".

الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا




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