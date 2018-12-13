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اصابتان في حادث طرق قرب ابطن



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اسفر حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين عن اصابة شخصين بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة على الشارع الموصل بين مفرق سومخ وبلدة ابطن .


الطواقم التابعة لمركز الزهراوي الطبي وصلت للمكان وقامت بنقل المصابين الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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