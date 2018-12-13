جملة "الخزي والعار" لا تفي ولا تكفي لوصف جريمة قتل إيمان عوض من عكا.

يبدو أن مقتل 12 امرأة عربية منذ بداية السنة لا يكفي قبل إنهاء العام الدامي، فأضيف إليه مقتل امرأة أخرى قبل نهاية العام ليصبحن 13 امرأة عربية مقتولة.قضية القتل تؤكد أن أمن النساء في خطر.. وكأن وسطنا لا يكفيه من استغلال دنيء للمرأة.. ناهيكم عن الأحداث الدامية في المدارس وفي الطرقات التي حَصدت منذ بداية هذا العام أرواح الكثيرين ليزداد عدد الأمهات والآباء الذين فقدوا أبناءهم وزوجات فقدن أزواجهن وأبناء فقدوا أمهاتهم.أطفال الضحايا يكبرون دون أن يكون لهم مستقبل أو مع مستقبل لا يزهر قط أو لا يكون لهم أصلاً ازدهار.بعد تجارب العار في قتل النساء لم يبق أمامنا لا جمعيات نسائية ولا مظاهرات ولا مؤتمرات توقف العنف والقتل المستشريين في البلاد، لأن وراء العنف, حتما, هدفاً شيطانيا يقلعنا من جذورنا الأصيلة وهذا هو الخزي والعار بعينه.الحل الوحيد أمامنا.... التربية منذ نعومة أظفار أطفالنا في البيت.... ثم البيت.... ثم البيت.... وثم المدرسة, كما كان في السابق.. إذ أهم شيء هو التربية والتعليم أما اليوم فلا تربية ولا تعليم.أصبحنا مجتمعاً متوحشاً..كعادتنا نتوجه الى الله الذي لا دخل له أن يعلمنا أن نُربي أطفالنا منذ الصغر.. ان لا نُسلب قوة الصبر على تربيتهم لأنها بطاقة الدخول الى مجتمع آمن والى الدخول الى السماء.إن تربية الأطفال هي أهم الثروات.وأجعل يا لله إهمال تربية أطفالنا التربية الصحيحة الصالحة ذنبا لا يغتفر.اجعل يا الله الناس، كل الناس، يدركون فحوى وقدسية التربية، فهي ركيزة المجتمع الناجح البعيد عن العنف.التربية هي بطاقة الدخول الى مجتمع مزدهر حضاري يتربع على أعلى الدرجات بين دول العالم حتى لا تتفشى الجرائم على أنواعها وتحرق اليابس وتأكل ما بقي من أخضر ذابل.لم يعد باستطاعة المجتمع العربي أن يغرق أكثر. قليل من الخجل, كفى للعنف. لا نريد مجتمعاً أصبح مسْلخاً ينحر نفسه.* * *بدها شوية توضيح....* المدعي العام في أفغانستان أعلن إيقاف عدد من مسؤولي اتحاد كرة قدم أفغانستان, بينهم الرئيس, لما تعرضت له لاعبات المنتخب الوطني من الاستغلال الجنسي .... اضطهاد النساء وتعنيفهن وراك وراك.... في كل مكان.* نائب فرنسي: "ترامپ خَرِف ومصاب باضطرابات دماغية".* في تونس انطلقت حملة السترات الحمراء، حركة احتجاجية سليمة للمطالبة بالتغيير. على غرار حملة السترات الصفراء في فرنسا...* لأول مرة اختارت مجلة "تايم" الأمريكية شخصية العام صحفيا متوفيا .... الخاشقجي.ڤيدا مشعور