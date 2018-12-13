تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"الخزي والعار"



  |     |   اضافة تعليق



جملة "الخزي والعار" لا تفي ولا تكفي لوصف جريمة قتل إيمان عوض من عكا.


يبدو أن مقتل 12 امرأة عربية منذ بداية السنة لا يكفي قبل إنهاء العام الدامي، فأضيف إليه مقتل امرأة أخرى قبل نهاية العام ليصبحن 13 امرأة عربية مقتولة.قضية القتل تؤكد أن أمن النساء في خطر.. وكأن وسطنا لا يكفيه من استغلال دنيء للمرأة.. ناهيكم عن الأحداث الدامية في المدارس وفي الطرقات التي حَصدت منذ بداية هذا العام أرواح الكثيرين ليزداد عدد الأمهات والآباء الذين  فقدوا أبناءهم وزوجات فقدن أزواجهن وأبناء فقدوا أمهاتهم.

أطفال الضحايا يكبرون دون أن يكون لهم مستقبل أو مع مستقبل لا يزهر قط أو لا يكون لهم أصلاً ازدهار.

بعد تجارب العار في قتل النساء لم يبق أمامنا لا جمعيات نسائية ولا مظاهرات ولا مؤتمرات توقف العنف والقتل المستشريين في البلاد، لأن وراء العنف, حتما, هدفاً شيطانيا يقلعنا من جذورنا الأصيلة وهذا هو الخزي والعار بعينه.

الحل الوحيد أمامنا....  التربية منذ نعومة أظفار أطفالنا في البيت....  ثم البيت....  ثم البيت....  وثم المدرسة, كما كان في السابق.. إذ أهم شيء هو التربية والتعليم أما اليوم فلا تربية ولا تعليم.

أصبحنا مجتمعاً متوحشاً..

كعادتنا نتوجه الى الله الذي لا دخل له أن يعلمنا أن نُربي أطفالنا منذ الصغر.. ان لا نُسلب قوة الصبر على تربيتهم لأنها بطاقة الدخول الى مجتمع آمن والى الدخول الى السماء.

إن تربية الأطفال هي أهم الثروات.

وأجعل يا لله إهمال تربية أطفالنا التربية الصحيحة الصالحة ذنبا لا يغتفر.

اجعل يا الله الناس، كل الناس، يدركون فحوى وقدسية التربية، فهي ركيزة المجتمع الناجح البعيد عن العنف.

التربية هي بطاقة الدخول الى مجتمع مزدهر حضاري يتربع على أعلى الدرجات بين دول العالم حتى لا تتفشى الجرائم على أنواعها وتحرق اليابس وتأكل ما بقي من أخضر ذابل. 

لم يعد باستطاعة المجتمع العربي أن يغرق أكثر. قليل من الخجل, كفى للعنف. لا نريد مجتمعاً أصبح مسْلخاً ينحر نفسه.

*   *   *

بدها شوية توضيح....
* المدعي العام في أفغانستان أعلن إيقاف عدد من مسؤولي اتحاد كرة قدم أفغانستان, بينهم الرئيس, لما تعرضت له لاعبات المنتخب الوطني من الاستغلال الجنسي ....  اضطهاد النساء وتعنيفهن وراك وراك.... في كل مكان.
* نائب فرنسي: "ترامپ خَرِف ومصاب باضطرابات دماغية".
* في تونس انطلقت حملة السترات الحمراء، حركة احتجاجية سليمة للمطالبة بالتغيير. على غرار حملة السترات الصفراء في فرنسا...
* لأول مرة اختارت مجلة "تايم" الأمريكية شخصية العام صحفيا متوفيا .... الخاشقجي.

ڤيدا مشعور
"الخزي والعار"




كلمات متعلقة

"الخزي, والعار",
- يوسف مارون

تابعونــا

الخط الأحمر... الخط الأحمر... 2018-12-06 | 20:44:34

تنتشر مشكلة العنف في أنحاء العالم, ولكن الحديث الأكبر اليوم يتركز حول مشكلة العنف...

فراشات الليل والمصابيح ... فراشات الليل والمصابيح ... 2018-11-29 | 20:00:43

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 قراراً يقول إن العنف ضد النساء...

"صاحبة الجلالة" "صاحبة الجلالة" 2018-11-22 | 20:00:53

بما ان ترامپ يعتبر نفسه رئيس دولة العظماء, فهو لا يرى انه بحاجة الى الثبات على...

الفوز في الانتخابات ليس انتصاراً على عدو! الفوز في الانتخابات ليس انتصاراً على عدو! 2018-11-15 | 20:00:09

الحق يجب أن يُقال.. الواقع يجب أن يوصف وبجرأة.. قبل الانتخابات بأشهر, كان هناك أبطال...

فرانكو.. اسپانيا وريچيڤ.. إسرائيل فرانكو.. اسپانيا وريچيڤ.. إسرائيل 2018-11-08 | 20:03:46

لا يسعنا إلا أن نثني على بطولة الوزيرة ميري ريچيڤ وأن نثني على أفكارها...

المرشح العربي والصوت المُسْتهلَك المرشح العربي والصوت المُسْتهلَك 2018-11-01 | 20:04:34

في الفترة الأخيرة كنا منشغلين بـ"العرس" الديمقراطي.. بالانتخابات.. وبعد ان انتهت...

الخاشقجي وقميص عثمان الخاشقجي وقميص عثمان 2018-10-18 | 20:22:26

أخبار هامة كثيرة تصدرت العناوين هذا الأسبوع ذروتها اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في...

الخاشقجي وقميص عثمان الخاشقجي وقميص عثمان 2018-10-18 | 20:22:26

أخبار هامة كثيرة تصدرت العناوين هذا الأسبوع ذروتها اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في...

ترامب وهيلي ترامب وهيلي 2018-10-11 | 19:42:30

قبل أيام توكلت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة, نيمراتا "نيكي" هيلي,...

على هامش الإضراب على هامش الإضراب 2018-10-04 | 20:46:32

وسيلة الإضراب تحمل معنىً بالغ الأهمية خاصة إذا ما كان لهدف قومي.. حتى لو شمل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمجد عدوي خالد استضافة شاب يهودي متضرري حرائق حيفا بيته تبرع طعام رجال اطفاء تحريض موجةحرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةأمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات مصرع محمد احمد . أسدي طفلين نسيا ساعات داخل سيارة النقب القسوم قرية الجنوب السيد دير الاسد والدهما قرية حورة اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة عرابة ، تحويل، قرية، مدينة ، الداخلية ، وزارة ، ارييه ، درعي ، توقيع ، الى ، قرار علي عاصلة رئيس المجلس أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةالرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com