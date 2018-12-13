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شجار داخل حافلة يسفر عن طعن شاب من الشبلي



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف وقع مساء الخميس بين مجموعة شبان خلال سير حافلة قرب منطقة رمات تسبي بالمروج .


وأضاف البيان أن الشجار أسفر عن اصابة شاب من سكان الشبلي(21عاماً) تم نقله على الفور الى مستشفى العفولة حيث وصفت اصابته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق والبحث عن الضالعين في الشجار .
شجار داخل حافلة يسفر عن طعن شاب من الشبلي




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