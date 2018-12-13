شجار, داخل, حافلة, يسفر, عن, طعن, شاب, من, الشبلي,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار عنيف وقع مساء الخميس بين مجموعة شبان خلال سير حافلة قرب منطقة رمات تسبي بالمروج .

وأضاف البيان أن الشجار أسفر عن اصابة شاب من سكان الشبلي(21عاماً) تم نقله على الفور الى مستشفى العفولة حيث وصفت اصابته بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق والبحث عن الضالعين في الشجار .