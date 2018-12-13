مصرع, شخص, في, حادث, طرق, مروع, على, شارع, 40, في, الجنوب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق مروع وقع في شارع رقم 40 بين مدينة بئر السبع ورهط اسفر عن مصرع شخص واصابة اخر بجراح .

واضاف البيان ان الحديث وقع بين سيارة خصوصية وحافلة , الطواقم الطبية وصلت للمكان واعلنت على الفور مصرع سائق السيارة الخصوصية البالغ من العمر 27 عاماً .دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .