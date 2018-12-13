اطلاق, نار, على, مركبة, في, البيرة, بادعاء, محاولة, دهس, جنود,

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة مدنية في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة قرب رام الله ، عصر اليوم الخميس فيما لم يعرف بعد مصير من كان متواجداً فيها.

وافيد نقلا عن الناطق بلسان الجيش ان جنديا اصيب خلال محاولة شخص تنفيذ عملية دهس لجنود في البيرة قرب رام الله .وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش الاسرائيلي أطلقت النار على المركبة وأصابتها بعدد من الطلقات النارية.