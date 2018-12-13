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اتهامات لإيسكو بشتم جماهير ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاش الدولي الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، ليلة صعبة شهدت خسارة فريقه أمام سسكا موسكو، بثلاثية نظيفة بدوري الأبطال، وتعرضه لصافرات استهجان من قبل الجماهير الغاضبة. 


ووفقا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن إيسكو شتم الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده، في ملعب سانتياجو بيرنابيو بلفظ غير لائق.

 وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا إلى أن إيسكو قد يرحل عن الميرنجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو على أبعد تقدير في الصيف القادم.

 ويعاني إيسكو، هذا الموسم بشدة، ولا يعد من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب سانتياجو سولاري، حيث لعب كأساسي مرتين فقط منذ تولي المدرب الأرجنتيني قيادة الملكي.

 وشهدت مباراة الأمس، واقعة غريبة بعدما رفض إيسكو، ارتداء شارة القيادة، مما أثار العديد من التساؤلات حول سبب تصرفه




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