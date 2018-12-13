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المهرج الطبي سرحان محاميد بستعير ملابس بابا نويل ليوزع الحلوى على الأطفال المرضى بمستشفيات حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قام المهرج الطبي سرحان محاميد صباح اليوم بتوزيع حلوى العيد باسم "ماي ماركت" على الأطفال المرضى في المراكز الطبية في حيفا.

ولاقت هذه الخطوة استحسان وتفاعل الأطفال وذويهم والطواقم العاملة على السواء.


يذكر بأن المهرج الطبي الحيفاوي يعمل في أطر طبية وتربوية عديدة أضف إلى كونه محاضرا مستقلا في موضوع العلاج عن طريق الضحك.




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