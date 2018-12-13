مقتل, جنديين, وإصابة, آخرين, رميا, بالرصاص, شرقي, رام, الله,

قتل قبل ظهر اليوم في منطقة عوفرا قرب رام الله على شارع رقم 60 جنديان من جراء عملية أطلاق النار وجرح آخر بصورة بالغة الخطورة، كما أصيبت شابة مدنية بجروح, ونُقل المصابان إلى مستشفيي شعاريه تسيدك وهداسا عين كارم في القدس لتلقي العلاج الطبي.

قوات الأمن تبحث عن القاتل الذي فر من المكان بسيارة.وجاء لاحقا من مستشفى هداسا عين كارم، بأن المصاب الذي وصل الى قسم الإصابات الحرجة, أصيب في رأسه ووصفت حالته ببالغة الخطورة.وذكر الجيش في تغريدة له على موقع تويتر بأن منفذ العملية ترجل من سيارته وشرع باطلاق النار على أشخاص تواجدوا في المكان, ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.وتنتشر قوات معززة في محيط مدينة رام الله بحثا عن منفذي العملية , كما وتم فرض طوق أمني على رام الله.