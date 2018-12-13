اتهام, 3, اشخاص, من, منطقة, الشارون, باقتحام, السكن, الجامعي, والاعتداء, على, قريبتهم, واختطافها, بدعوى, أنها, مديونة,

قدمت النيابة العامة الى المحكمة في اللد اليوم الخميس لوائح اتهام بحق 3 اشخاص 29, 53, 55 عاما من منطقة الشارون , بعد ان اقدموا على اقتحام السكن الجامعي التي تسكنه احدى قريباتهم في احدى الكليات بالمنطقة , اعتدوا عليها حتى فقدت وعيتها واختطفوها الى بيتهم .

واشارت الشرطة في بيانها, انه يوم 4.12.18 استلمت الشرطة بلاغا عن شبهات لاعتداء على طالبة جامعية على يد اخرين في السكن الجامعي في احدى الكليات بمنطقة الشارون ,حيث وصلت الشرطة الى المكان وباشرت البحث عن الطالبة حتى تم العثور عليها في بيت والديها .ويستدل من التحقيقات والمعلومات التي نشرتها الشرطة , ان افرادا من عائلة الطالبة وصلوا الى السكن الجامعي الذي تسكنه ابنتهم في احدى الكليات في منطقة الشارون , على خلفية شكوكهم بانها مدينة , ولدى دخولهم غرفتها في السكن الجامعي طلبوا منها ان تجمع اغراضها وان تذهب معهم , واحدهم قال لها :" سنذهب الى البيت لن تبقي هنا بعد اليوم , لست بحاجة للعمل ولا الحياة".الشابة وبعد ان شعرت بخطر على حياتها طلبت ان تذهب الى غرفة مجاورة الا ان احدى قريباتها سدت الطريق بوجهها ومنعتها من ذلك واغلقت باب الغرفة , ثم اقدم احد اقربائها بالاعتداء عليها :" امسكها من شعرها وضرب وجهها بباب الغرفة الامر الذي تسبب لها باصابات في وجهها ثم فقدت وعيها" .ثم قام المتهمون ال 3 بجمع اغراض الشابة وادخلوها بسيارة وسافروا حتى وصلوا الى بيتهم في احدى قرى منطقة الشارون , وقد عثر عناصر الشرطة على الشابة وهي على سرير عليه بقع دم .وتم اليوم تقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين الثلاثة , حيث نسبت لهم النيابة العامة تهم التامر لتنفيذ جريمة واختطاف شابة.