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الناصرة:مشاركة واسعة في مؤتمر قضايا الارض والمسكن‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقد صباح اليوم الخميس المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن، وذلك في فندق رمادا في الناصرة، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بتنظيم ودعوة المركز العربي للتخطيط البديل .



تخلل المؤتمر عدة محاضرات حول الارض والمسكن ومشاكل البلدات العربية بموضوع توسيع الميطح. 
 شارك في  الدائرة الأولى لمناقشة تحصيل حقوق الوسط العربي في الأرض والمسكن مدير المركز العربي للتخطيط البديل سامر سويد ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، د رئيس بلدية طمرة د.سهيل ذياب  ورئيس مجلس محلي يركا وهيب حبيش .


 في الجلسة الثانية يدور النقاش حول تكامل الأدوار بين الشعبي والمهني – تعزيز عمل اللجان الشعبية، حيث شارم النائب الدكتور يوسف جبارين عن القائمة المشتركة، جعفر فرح – مدير مركز مساواة، شادي خليلية – مدير الاعلام والمشاريع في المركز العربي للتخطيط البديل، فداء شحادة – مخططة مدن وعضو بلدية اللد، د.حنا سويّد – رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، ياسمين شبيطة – مهندسة معمارية وناشطة اجتماعية وفهمي حلبي – رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن.

 وفي الجلسة الثالثة حول التحديات والعقبات في الحلول الحكومية لأزمة السكن في البلدات العربية يشارك النائب عبد الحكيم حاج يحيى عن القائمة المشتركة، رنين عودة – مهندسة معمارية في المركز العربي للتخطيط البديل، المحامي جواد أبو الهيجاء عن المركز العربي للتخطيط البديل، هبة بواردي عن المركز العربي للتخطيط البديل والدكتور حنا سويّد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل.




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