تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عارض مرتبط بالنوبة القلبية تجهله النساء!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعلم معظمنا أن آلام الصدر وضيق التنفس من الأعراض التي شير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، ولكن، هناك مؤشرات أخرى أقل شهرة يمكن ألا نكون على دراية بها.



وحققت تجربة ممرضة نشرت قصتها المريعة والأعراض التي تعرضت لها على حسابها في تويتر، انتشارا واسعا.


وتحدثت الممرضة عن شعورها بانسداد التروية إلى قلبها بنسبة 95%، ولكنها لم تعان من آلام في الصدر. وكتبت قائلة: "أريد أن أحذر النساء، فالشعور بالنوبات القلبية لدينا مختلف، حيث انتقل الألم من أعلى ظهري وكتفي وانتشر بتساو عبر ساعدي. شعرت بالحرقة والألم".


واستطردت موضحة: "اعتقدت في الواقع أنني مصابة بشد عضلي، إلى أن بدأت أتعرق وأتقيأ، حتى اتصلت بالطوارئ".


ولحسن الحظ، عاشت الممرضة بعد ساعة من وصولها إلى غرفة الطوارئ.


وقالت إدارة مراكز الصحة الوطنية ومؤسسة القلب البريطانية "BHF"، إن هذه القصة لا تعد غير عادية، حيث أن الأعراض التي تتعرض لها النساء يمكن أن تختلف عن آلام الصدر المعتادة، على الرغم من أن الأمر شائع لدى الرجال.


وكتب البروفيسور، كولينز، على موقع "BHF": "يمكن أن تحدث نوبة قلبية لدى النساء بشكل مختلف، وربما يكون ذلك بمثابة ألم في الظهر بين الكتفين، أو قد تعاني المريضة من نوبة غثيان وقيء دون الشعور بأي ألم في الصدر".


وأوضح كولينز أن الأسباب معقدة، إلا أن إنتاج الإستروجين يمكن أن يعني أنه توجد لدى النساء عتبة أعلى من الألم.


ولسوء الحظ، من المرجح أيضا أن تشخص حالة المرأة بشكل خاطئ بعد النوبة القلبية، لذلك من المهم أن تكون على دراسة بالعلامات والأعراض التي تشمل: ألم في الصدر والشعور بالضيق أو الضغط، وألم في أجزاء من الجسم، مثل الذراعين والفك والرقبة والظهر والبطن، والشعور بالدوار والتعرق والغثيان وضيق في التنفس.




كلمات متعلقة

عارض, مرتبط, بالنوبة, القلبية, تجهله, النساء!,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة علي دبدوب مصرع شاب اطلاق نار المكر مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة يوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع الناصرة مدرسة القفزة جراسهوبرز مؤنس دبور حفل تكريم هدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصانقلاب سيارة شارع شفاعمرو الناصرة بئر المكسور طرق مستشفى شرطة اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعادانة مين صنوبر كفر ياسيف جبهة لنصرة سوريا نضمام تدريبات سلاح حليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com