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رونالدو : الخسارة أمام يونج بويز مخجلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، حزنه بعد خسارة فريقه أمس أمام يونج بويز، بنتيجة 2 ـ 1 في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال. 


وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لقد خلقنا العديد من الفرص على المرمى. عدم الفوز كان أمرا مخجلا، الهزيمة لا تسعدنا، لكن أهم شيء هو التأهل للمرحلة المقبلة، الآن ستأتي المباريات المهمة وسنكون جاهزين لها".

 ونفى كريستيانو شعوره بالتعب والإرهاق، في ظل مشاركته باستمرار في مباريات الفريق منذ انضمامه لليوفي، الصيف الماضي.

 وقال: "أشعر بأنني بحالة جيدة، وأؤدي برنامجا تدريبا شخصيا، وفي كل مرة أقرر مع المدرب (ماسيميليانو أليجري) ما إذا كنت سألعب أم لا... وسأرتاح لاحقًا".

 وتأهل يوفنتوس لدور الـ16 بعد تصدره للمجموعة الـ8، برصيد 12 نقطة، وجاء خلفه مانشستر يونايتد بـ 10 نقاط




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