تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شابة عراقية نسخة طبق الأصل عن أحلام.. شاهدوا الشبه !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً أحدثت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين وقعوا في حيرة، حول ما إذا كانت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ هي المرأة الموجودة في الصور، أم إمراة أخرى تشبهها.



 بعض المتابعين، أكدوا أنها أحلام وقد خضعت لعملية تجميل في الأنف، وآخرون أشاروا أنها ليست أحلام بل إمراة تحوّلت بواسطة الماكياج إلى شبيهتها، إلى أن تبيّن أنها خبيرة التجميل العراقية ​هند الجابر​ التي تستطيع من خلال الماكياج، أن تتحول إلى شبيهة بالمشاهير.

يُذكر أن أحلام كانت قد إعتذرت عن إستلام جائزتها في حفل الـBAMA العالمية، بسبب تضامنها مع ضحايا حرائق كاليفورنيا.




كلمات متعلقة

شابة, عراقية, نسخة, طبق, الأصل, عن, أحلام.., شاهدوا, الشبه, !,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام سخنين تضع مولودتها في سيارة العلاج المكثف تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف יشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعةبسمة طبعون خنزير تعليق الاهالي غضبهم غضب استياء عارم الشرطة تحقق افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة هدى كحيل ابو سراري قتل ام 4 اطفال شقيقها المشتبه قتلها طعن شقتها شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة طالبان سرقة امتحان الرياضيات احدى مدارس الطيبة اعتقال اقتحام الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com