"قصر, بوينغ", المذهل, بالصور.., طائرة, لم, ترها, عين, من, قبل,

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال معرض اتحاد الطيران الخاص والأعمال في الشرق الأوسط في دبي.

وللوهلة الأولى فإن الانطباع عن الطائرة الجديدة من بوينغ والمخصصة لرجال الأعمال، تبدو الطائرة وكأنها فندق فخم من فئة 5 نجوم أو بالأحرى تبدو كقصر فخم طائر، بما تخفيه داخل هيكلها.وتحتوي الطائرة الخاصة من بوينغ 777 إكس على غرف نوم فخمة وحجرة استحمام (دش) ذات طابع مستقبلي، وغرف معيشة فاخرة.ومن المتوقع أن تصبح هذه الطائرة، التي ستدخل الخدمة عام 2020، أكثر الطائرات ذات المحركين فاعلية في العالم.