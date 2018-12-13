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القسام تهدد : لا يزال في جعبتنا الكثير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هددت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس بالمزيد من المفاجات ضد الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية.



وقالت في بيات مقتضب " لا يزال في جعبتنا الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته".

وتابعت الكتائب قائلة": جمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها من حيث لا يتوقع".







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