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افتتاح برنامج برنامج بنك هبوعليم "مسار الأعمال في البلاد"‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شارك نهاية الأسبوع الماضي العشرت من رجال الاعمال في افتتاح برنامج بنك هبوعليم "مسار الأعمال في البلاد" في قاعة "كراج الشمال" في مدينة الناصرة.

حيث افتتح البرنامج روجيه شقحة والذي رحب بالحضور المشاركين، واثنى على دور بنك هبوعليم في مثل هذه البرامج الذي أخذها على عاتقه ضمن رؤيا عمله في دعم رجال الاعمال.وتحدث عدي اليفيتيش، مدير المبيعات في منطقة حيفا والشمال في بنك هبوعليم قائلا" نسعد في هذا اليوم بافتتاح برنامج "مسار الاعمال في البلاد" من مدينة الناصرة وهي التي لها أهمية خاصة على أصعدة عديدة ومحرك اقتصادي ممتاز.وتابع " يسعى بنك هبوعليم من خلال برامج عديدة وميزات تعطى للمصالح والمستقلين، من مرافقة واستشارة ودعم من لحظة افتتاح المصلحة حتى تحقيق اعلى اهدافها وأن يكون المرافق والداعم في النمو للمصلحة، ونواصل العمل ضمن هذا النهج".
واختتم "كجزء من سياسة البنك الرائدة في مجال قطاع المصالح التجاريّة، وتباعًا للخطوات الأخيرة التي اتّخذها البنك لدعم وتطوير قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة في البلاد، يعكف البنك على مرافقة زبائنه أصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة المتواجدة في طور التوسّع والنمو".
هذا وتحدث بعده السيد نادر شحادة، مدير وكالة فولكس فاجن في الناصرة، حول كراج الشمال والذي افتتح عام 1964 من قبل الأخوين هنري وجورج در والذي كان في ذات الوقت يدير كراج الدر/ شمشوني في حيفا.
على الرغم من ان الكراج كان صغيرا ويحوي 5 سيارات، كان مميزا وتخصص فقط في سيارات الفولس فاكن، وكان بين الأوائل الدين انضموا لشبكة تشمبيون موتورس (اسرائيل)، وأصبح من الكراجات المعروفة في الشمال والمركز والجنوب، ووصل محاضرته حول نجاح الشركة حتى يومنا هذا. 


وقدم كل من السيد نبيل ارملي، محاضرة حول التسويق الديجتالي وحول اليات التسويق الناجعة والناجحة وعن اختيار كل مصلحة للادوات المناسبة لها في التسويق.كما وقدم المحاضر أشرف قرطام، مدرب ومرشد للتنمية البشرية والمصالح التجارية محاضرة حول أسرار نجاح المصالح التجارية.وتحدث بعده، السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم حول برنامج "مسار الأعمال في البلاد" والذي يجرى خلاله جولة لمدّة شهر كامل في بلدات متعدّدة من البلاد، اختار بنك هبوعليم افتتاحه من مدينة الناصرة، وتطرق الى أهميته والى التنوّع الهائل الذي يتطرق له في مجال المصالح التجاريّة في البلاد.


وأضاف توتري" أطلق بنك هبوعليم مؤخرا حملة إعلانيّة جديدة، تحت عنوان "إلحق حالك.. آخر السنة"، والتي يقترح من خلالها مرافقة موظف البنك الخبير في المصالح التجاريّة لزبائن البنك أصحاب المصالح التجاريّة لهدف المساعدة على اتخاذ القرارات الهامّة في نهاية السنة - الشراء، المخزون، الدفع للمزوّدين، إجراءات الضريبة، الرسوم، وما إلى ذلك.


واختتم توتري حول البرنامج " ستُجرى لقاءات ومحاضرات إثراء في مختلف أرجاء البلاد، من الشمال وحتى الجنوب، بإشراف "مركز النموّ المالي"، وهذا يشمل 3 أيّام استكمال لأصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة في مدينة إيلات. وستختتم فعاليّات الشهر بالدعوة للشراء في يوم المصالح التجاريّة الصغيرة الـ 6، في 21.12.18."





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