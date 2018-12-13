وقفة, احتجاجية, ضد, العنف, لطلاب, أورط, على, أسم, حلمي, الشافعي, عكا‎, بعد, مقتل, المرحومة, إيمان, عوض,

نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي في عكا يوم تأبين للمرحومة إيمان عوض، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12-12-2018 حيث تجمع المعلمون والعاملون والطلاب في ساحة المدرسة في مشهد مهيب والحزن يخيم على وجوه الجميع.

وبمبادرة مجلس الطلاب قام طلاب المدرسة برفع الشعارات المنددة بالقتل والرافضة للعنف بشكل عام والعنف الموجه ضد النساء بشكل خاص.وقد بدأ يوم التأبين بوقفة دقيقة حداد على روح المرحومة إيمان، ألقى بعدها الأستاذ محمد حجوج، مدير المدرسة، بكلمة تحدث فيها عن الوضع المأساوي في الوسط العربي بسبب ظاهرة العنف المتفشية، وخاصة ضد النساء.وحث الأستاذ محمد في كلمته الطلاب على التحلي بقيم الدين والسلوك الحسن والتعامل الإيجابي، موجهًا لهم كل الرجاء أن يتخذوا الانضباط والتحكم بالنفس نبراسا في تعاملاتهم اليومية،وتمنى أن تكون حادثة المرحومة أيمان عوض، وهي خريجة المدرسة، خاتمة المآسي في مجتمعنا..!ثم تحدث الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية والذي أشار إلى الابعاد الخطيرة لظواهر العنف والقتل، والعمل على نبذ ورفض تلك الاعمال التي تؤدي إلى تفكك المجتمع، وطالب مؤسسات المجتمع بالعمل على التماسك الاجتماعي ومحاربة العنف.كما تحدثت المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر، والتي طالبت بالعودة إلى العادات والتقاليد العربية الاصيلة التي تتميز بالخلق والتربية الاسرية السليمة، فإذا عدنا للتمسك بها لن تكون الأحوال على ما هي عليه اليوم. وقد حضرت عن لجنة أولياء الأمور السيدة ريحانة أبو الخير والتي قدمت التعازي لأسرة الفقيدة، كما وأكدت على نبذ العنف بكل اشكاله كأساس لبناء مجتمعا صالحاً. بعدها ألقى الطالب أحمد عوض رئيس مجلس طلاب المدرسة كلمة أبدى فيها أسف الطلاب على تردي الأوضاع، خصوصا ازدياد العنف في مجتمعنا وارتفاع حصيلة الضحايا، خاصة من النساء، كما دعا مؤسسات الدولة للقيام بواجبها بشكل جاد لوضع حلول لوقف نزيف الدم حفاظا على الأرواح الغالية.وألقى فضيلة الشيخ سمير عاصي كلمة مؤثرة معتمدا بها على ما جاء من آيات في القرآن الكريم والتي تشير إلى قدسية الإنسان، خليقة الله عز وجل، خاصة المرأة، وهي الأم والأخت والابنة والزوجة. وعبر في كلمته هذه على مدى الأسى للخسارة التي تكبدتها عائلة المرحومة إيمان عوض بشكل خاص وكل عائلة تصاب بهذا المصاب عامة، وقدم التعازي لأسرة المرحومة راجيا الله العزيز أن يلهمهم الصبر والسلوان.وقد أشرف على تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، أسرة التربية الاجتماعية بإشراف مركز التربية الاجتماعية في المدرسة، الأستاذ ميلاد خليل، الأستاذ صالح أسدي مركز التربية الاجتماعية في الإعدادية والأستاذ أدمون بدين موجه مجلس الطلاب، بمشاركة أعضاء المجلس وممثلي الصفوف في المدرسة. كما وأشرف على الأعلام والنشر السيد محمد باب الله.