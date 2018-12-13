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التركية توبا بويوكستون تشارك أطفال سوريا الرسم والتلوين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة التركية توبا بويوكستون، الشهيرة عربيًا باسم «لميس»، بدورها كسفيرة للنوايا الحسنة لليونسيف، عدد من أطفال سوريا اللاجئين، والأتراك في ورشة فنية.



توبا بويوكستون، شاركت الأطفال بالرسم والتلوين كما عملوا على رسم صورة كبيرة لوضعها على حائط متحف سيرمودرن.


وحرصت توبا، على التقاط صور تذكارية مع الأطفال، ووصفها جمهورها بأنها تبدو كطفلة صغيرة وسطهم.


من ناحية أخرى تشارك توبا بويوكستون، كضيفة شرف في الفيلم التركي « DAHA»، وتؤدي فيه دور فتاة تدعى «أهرا»، وهي لاجئة افغانية تتحدث اللغة العربية.


وكان أخر أعمال النجمة التركية هو مسلسل «جسور والجميلة»، والذي رشح لجائزة الأفضل لعام 2018 في حفل توزيع جوائز الإيمي 2018.


 توبا، تعيش حاليًا قصة حب جديدة مع رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، وذلك بعد انفصالها عن زوجها السابق أنور صايلاك والذي ارتبطت به في يوليو 2011، وقد رُزق الزوجان بتوأمهما «مايا وتوبراك» 19 يناير عام 2012، و وقع الطلاق بين النجمين رسمياً بعد جلسة واحدة في محكمة الأسرة.


كما يعيش طليقها أنور صايلك، حالياً قصة حب مع جوزدا يلماز.




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