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كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في محافظة أسوان جنوبي مصر، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، الخميس.



وأعلنت البعثة السويدية، برئاسة ماريا نيلسون، التي تعمل في منطقة جبل السلسلة في كوم أمبو بمدينة أسوان، أن المقبرة تقع على عمق 5 أمتر تحت الأرض، وقد تسربت إليها المياه، مما أدى إلى تضررها جزئيا.


وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفي وزيري، إن المقبرة غير مزخرفة وتتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبيتن، مضيفا أن المياه الجوفية ملأت المقبرة وأدت إلى تضرر الغرف الداخلية والقطع الأثرية.




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