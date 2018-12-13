كوكا, كولا, في, البلاد, تعرض:, POWERADE, المشروب, الإيزوتوني, الرائد,

المونديال والألعاب الأولمبية

تعرض شركة كوكا كولا في البلاد المشروب الرياضي الإيزوتوني الرائد: POWERADE. سيسوق المشروب بمذاقين:Mountain blast, مشروب رياضي ايزوتوني بطعم الفاكهة، و Citrus-Lime- مشروب رياضي ايزوتوني بطعم الحمضيات - لايم.POWERADE ماركة المشروبات الرياضية الرائدة لشركة كوكا كولا العالمية، وهو يعتبر المشروب الايزوتوني الرسمي للأحداث الرياضية الكبيرة في العالم: الألعاب الأولمبية (منذ 1992) والمونديال.يحتوي المشروب على 17 سعرة حرارية لـ 100 مل، الأملاح المطلوبة للتفوق الوظائفي للمشروب الرياضي الإيزوتوني وفيتامين B6. تركيز الكربوهيدرات والأملاح في المشروب الرياضي الايزوتوني يحافظ على اتزان الكربوهيدرات والأملاح في الجسم، ويساعد في إعادة الطاقة ومنع الجفاف، الإرهاق والتعب.شيلي شمير كينان، نائبة مدير عام كوكا كولا لشؤون التسويق أشارت: "يسرنا أن نعرض للجمهور في البلاد المشروب الرياضي الإيزوتوني الرائد POWERADE. نهج الحياة الصحي تحول في السنوات الأخيرة إلى جزء لا يتجزأ من نهج حياتنا في البلاد، وكلما تطور نهج الحياة هذا، تزداد الحاجة إلى مشروبات من هذا النوع. يشير الكثير من المستهلكين بانهم يعرفون ويستهلكون الـ POWERADE في الخارج، وفي ضوء ذلك قررنا ان نجلب المشروب إلى البلاد، وبعد عملية أبحاث وتطوير طويلة نجحنا بملاءمته لمتطلبات المستهلك ".تحول النشاط الجسماني إلى جزء من نهج الحياة اليومي، ينتج الحاجة المتزايدة لمجموعة منتجات غذائية متنوعة تعرض الحلول الملائمة. POWERADE يلبي احتياجات المستهلكين مع مشروب رياضي إيزوتوني لذيذ ملائم لنهج حياتهم.المشروب الجديد ملائم بالأساس لمن يتعاملون مع الرياضة ويشددون على عادات تمرين تزيد عن مرتين في الأسبوع، وفي الغالب لمدة تزيد عن 60 دقيقة في كل تمرين. كذلك المشروب ملائم لمن يمارسون الرياضة ويقومون بملاءمة التغذية مع التمرينات والنشاط الجسماني، ويتدربون في مجالات كرة القدم، كرة السلة، العدو، الدراجات، السباق الثلاثي وغيرها.استهلاك المشروبات الرياضية الايزوتونية خلال التدريبات الجسمانية، خاصة في الدول الحارة مثل بلادنا، هو حيوي وله عدة ميزات مثل: تقليل احتمال الجفاف، المحافظة على مستوى الأداء، واستبدال الأملاح التي فقدت جراء العرق. ويشير المختصون أن فقدان نحو %2 من السوائل والأملاح من وزن الجسم قد يؤدي إلى المس بمستوى الأداء الوظائفي الجسماني والذهني.ستباع المشروبات في قناني 500 مل مع غطاء رياضي وبتصميم يتيح الإمساك الأفضل للقنينة خلال النشاط الجسماني.بالامكان الحصول على المشروبات في حوانيت الفارم، المحلات التجارية، صالات اللياقة البدنية، حوانيت الراحة وغيرها.