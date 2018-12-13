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شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين مختلفين، أدى إلى كسر عكاز رئيس الأساقفة وإصابة قمس بارتجاج في مخه.



وشهدت كنيسة صعود السيدة العذراء، في قرية فينياتينتسي في منطقة ترنوبل الأوكراني "معركة" حامية الوطيس بين رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة، وقمس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطرياركية كييف.




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