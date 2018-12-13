حثّ الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية، بنيامين غريفو، أعضاء حركة "السترات الصفراء" على التعقل وعدم تنظيم مظاهرات يوم السبت المقبل، بسبب إنهاك قوى الأمن وعملية ستراسبورغ الإرهابية.

ودعت حركة "السترات الصفراء" لمواصلة تنظيم الاحتجاج والقيام بمظاهرات جديدة يوم السبت المقبل 15 ديسمبر الجاري.وقال غريفو على أثير قناة "سي نيوز" التلفزيونية: "الغضب تم التعبير عنه. سمعنا. نطلب أن يكونوا متعقلين يوم السبت، وألا يتظاهروا".وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات الفرنسية لم تتخذ في الوقت الحالي قرارا بحظر المظاهرات يوم السبت. وقال: "في الوقت الحالي نحن نقول إنه من غير الحكمة تنظيم المظاهرات الآن. لقد أنهكت قوى الحفاظ على القانون والنظام إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك بالنظر للأحداث الأخيرة والهجوم الإرهابي الذي وقع في ستراسبورغ".وبدأت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" العفوية، التي تعارض على وجه الخصوص الزيادة في أسعار البنزين في فرنسا، يوم 17 نوفمبر الماضي، احتجاجا على زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود والنقل. ورافقت هذه الاحتجاجات الجماهيرية اشتباكات جرت بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وأعمال شغب وحرق سيارات وتدمير متاجر وبنوك.